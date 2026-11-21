Profitez de remises exceptionnelles sur les aspirateurs balais laveurs Tineco chez Cdiscount. Découvrez les modèles S6, S7 et S9 en promotion avec des prix réduits jusqu'à 15%.

Les consommateurs soucieux de optimiser leur temps de nettoyage disposent désormais d'outils performants combinant aspiration et lavage. La marque Tineco propose une gamme d'aspirateurs balais laveurs conçus pour effectuer ces deux tâches simultanément. Cette solution évite d'enchaîner le passage de l'aspirateur suivi de celui de la serpillère. Pour acquérir ces équipements, la plateforme de commerce en ligne Cdiscount lance une opération commerciale spécifique.

Opération commerciale et avantages fidélité Cdiscount

Ce week-end, plusieurs modèles de la marque Tineco bénéficient d'une réduction de prix significative. Les clients peuvent ainsi commander leurs appareils au milieu de sélections particulièrement attractives. Tous les produits éligibles à cette offre sont également compatibles avec le programme de fidélité Cdiscount à Volonté. L'adhésion à ce service coûte 29 euros par an et offre notamment la livraison express offerte. Les nouveaux utilisateurs peuvent tester l'abonnement pendant six jours sans engagement financier. Le site présente également d'autres appareils comme le BISSELL CrossWave Omniforce à 149 euros ou le robot Liectroux YW610 à 69 euros.

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Caractéristiques du Tineco Floor One i6 Stretch

L'aspirateur balai laveur sans fil Tineco Floor One i6 Stretch se distingue par une puissance d'aspiration de 20 000 Pa. Il dispose d'une autonomie de fonctionnement de 40 minutes, ce qui permet de traiter de grandes surfaces sans interruption. L'appareil est équipé de deux réservoirs distincts pour une gestion hygiénique de l'eau. Le réservoir d'eau propre contient 0,8 litre, tandis que le réservoir d'eau sale a une capacité de 0,72 litre. Sa conception lui permet de s'incliner à 180 degrés pour accéder sous les meubles. La hauteur réduite de 13 centimètres facilite le passage sous les canapés et lits. Une brosse anti-emmêlement est intégrée pour capturer efficacement les poils et cheveux. Le prix est fixé à 159,99 euros au lieu de 189,99 euros, offrant une remise de 15 %. La livraison en point de retrait est gratuite.

Performance avancée du Tineco Floor One S7 Stretch Ultra

Le modèle Tineco Floor One S7 Stretch Ultra offre une puissance d'aspiration supérieure de 21 000 Pa. Il est accompagné d'une station de charge pratique et de plusieurs accessoires inclus. Le kit comprend une solution de nettoyage, un outil de nettoyage dédié, un rouleau de brosse supplémentaire ainsi qu'un filtre sec. L'autonomie de la batterie atteint 50 minutes d'utilisation continue. Comme le modèle précédent, l'appareil s'incline à 180 degrés pour atteindre les zones difficiles. La capacité du réservoir d'eau propre est de 1 litre et celle du réservoir d'eau sale est de 0,72 litre. Une application mobile dédiée permet de suivre l'état des réservoirs et la charge. L'interface indique lorsque l'eau propre est presque vide ou que la recharge est nécessaire. Le prix de vente est de 249,99 euros au lieu de 279,99 euros, soit une remise de 10 %. La livraison en point de retrait reste gratuite.

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Haute technologie et efficacité du Tineco Floor One S9 Master

Le Tineco Floor One S9 Master figure parmi les appareils les plus performants de la marque Tineco. Sa puissance d'aspiration atteint 23 000 Pa pour une efficacité maximale. L'équipement est particulièrement fin avec une épaisseur de seulement 9,9 centimètres. Il s'incline également à 180 degrés pour pénétrer sous tous types de meubles. La technologie ThermoBlast utilise un jet d'eau chaude haute pression pour éliminer les taches tenaces. Le système FlashDry permet un auto-nettoyage complet de l'appareil après usage. Cette fonction simplifie grandement l'entretien quotidien et garantit l'hygiène des composants. Le prix affiché est de 399,99 euros au lieu de 429,99 euros, correspondant à une remise de 6 %. La livraison en point de retrait est offerte aux acheteurs.

Offre limitée et conditions d'achat

Cette promotion concerne spécifiquement les aspirateurs balais laveurs Tineco disponibles sur Cdiscount. L'offre est valable pour une durée limitée et dans la limite des stocks disponibles. Les clients intéressés doivent se rendre sur le site pour vérifier les conditions détaillées. Des alternatives comme l'Aspirateur balai Tineco Floor One S6 Stretch Lite sont également proposées à 169,99 euros. Le robot laveur VersLife L6 est quant à lui vendu à 84,53 euros. Pour les utilisateurs exigeants, le Dreame L10s Ultra Gen 2 est disponible à 279 euros. L'abonnement Cdiscount à Volonté reste la clé pour profiter de la livraison express.