Promo Skechers Go Walk Glide 2.0 chez Decathlon 89,99 euros

Profitez de -50% sur les baskets Skechers Go Walk Glide 2.0 chez Decathlon pour 89,99 euros. Confort, légèreté et livraison rapide inclus.

La marque américaine Skechers renforce sa présence dans le retail français en collaborant avec Decathlon pour proposer une offre ciblée sur le confort urbain. Cette initiative marketing vise à attirer une clientèle masculine rechercheuse de légèreté et d'amorti performant pour la marche quotidienne. L'opération met en avant un modèle spécifique du catalogue de la marque, intégré au catalogue général de Decathlon pour simplifier l'accès aux produits.

Les baskets Skechers Go Walk Glide 2.0 pour homme sont actuellement mises en avant avec un prix de vente de 89,99 euros. Ce tarif est proposé par le réseau de distribution Decathlon, qui assure la vente directe de ces modèles via ses plateformes numériques et ses points de vente physiques à travers la France. La disponibilité de la paire est confirmée pour les pointures allant du 40 au 47, couvrant ainsi une large palette de besoins de taille standard.

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Caractéristiques techniques de l'amorti

Le modèle Go Walk Glide 2.0 se distingue par une architecture de semelle intérieure conçue pour être amovible et fortement aérée. Cette conception technique permet à l'utilisateur de personnaliser le confort ou de faciliter l'entretien du chaussant. La structure globale de la chaussure privilégie la réduction du poids tout en maintenant une absorption des chocs supérieure à la moyenne du marché des baskets d'entrée de gamme.

La tige supérieure est réalisée en tissu mesh, un matériau texturé qui favorise une circulation optimale de l'air autour du pied. Cette caractéristique essentielle pour la respirabilité assure un confort thermique durable lors des déplacements urbains. Les ouvriers et ouvrières de la production ont intégré une largeur de pied standard, garantissant une adaptation ergonomique pour la majorité des morphologies.

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Disponibilité et logistique Decathlon

Le canal de distribution Decathlon facilite l'acquisition du produit à travers deux options logistiques principales pour le client final. La première option consiste en une livraison à domicile, un service qui promet l'acheminement de la paire dans un délai de quelques jours suivant la confirmation de la commande en ligne. Cette rapidité s'appuie sur le réseau dense d'entrepôts logistiques de l'enseigne.

Une alternative immédiate est offerte aux clients par le retrait en magasin. Cette méthode permet à l'acheteur d'aller récupérer sa paire directement dans le magasin Decathlon le plus proche de son lieu de résidence. Cette flexibilité logistique répond aux attentes modernes de rapidité et d'autonomie du consommateur dans le secteur du textile et de la chaussure.

Entretien et durabilité du produit

La conception du modèle Skechers Go Walk Glide 2.0 intègre une facilité d'entretien élevée pour prolonger la durée de vie du produit. Le tissu mesh et les matériaux de la semelle intérieure résistent bien aux cycles de lavage en machine, à condition d'utiliser un programme dédié aux textiles délicats ou au linge synthétique.

Pour les taches plus persistantes ou pour un entretien naturel, un nettoyage manuel à la main est recommandé. Cette méthode permet d'éliminer efficacement les résidus de boue ou la poussière accumulée sans endommager les fibres du mesh ni altérer la colle des semelles. Cette polyvalence d'entretien fait de ces baskets un investissement durable pour un usage intensif en ville.

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L'offre reste soumise aux stocks disponibles sur les plates-formes de Decathlon, ce qui impose une réactivité accrue pour les acheteurs intéressés par cette référence de confort à prix réduit. La marque BFMTV, via son pôle shopping, a validé la pertinence de cette promotion pour ses lecteurs, bien que les prix indiqués restent sujets à des évolutions commerciales normales du secteur de la distribution.