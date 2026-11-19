L'extracteur de jus à froid Ninja passe de 139,99€ à 99,99€ sur le site officiel. Découvrez ses caractéristiques techniques, son moteur de 150W et les avis clients.

Le groupe Ninja propose actuellement une réduction notable sur son extracteur de jus à froid, faisant baisser le prix de vente de 139,99 euros à 99,99 euros sur son site officiel. Cette opération commerciale offre une économie immédiate de 40 euros pour les consommateurs souhaitant investir dans un équipement de cuisine performant capable de transformer divers fruits et légumes en boissons fraîches.

Caractéristiques techniques et extraction lente

Cet appareil Ninja est conçu avec un moteur d'une puissance de 150 W qui entraîne une vis de pressage en spirale composée de neuf segments distincts. Ce système mécanique écrase lentement les ingrédients tels que les pommes, les oranges, les carottes, l'ananas ou les épinards pour en extraire le jus avec moins de mousse qu'une centrifugeuse traditionnelle. Le filtre anti-obstruction évacue la pulpe accumulée afin de limiter les blocages pendant la préparation, garantissant ainsi un fonctionnement fluide. Deux filtres sont fournis pour choisir entre un jus lisse ou une texture plus riche en pulpe. La carafe de 700 ml et le bac à pulpe de 1,1 litre permettent de préparer plusieurs verres.

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Accessoires, nettoyage et polyvalence culinaire

Le nouvel appareil est également livré avec un tasseur, une brosse de nettoyage et un guide de recettes pour accompagner les premiers utilisations. Ses pièces amovibles passent au lave-vaisselle, simplifiant les étapes de maintenance domestique. L'extracteur de jus à froid Ninja ne sert pas uniquement à préparer des jus classiques mais permet aussi de réaliser des shots au gingembre, des mélanges à base de légumes ou des boissons fruitées selon les envies. Autre particularité, la pulpe récupérée peut être réutilisée dans une soupe, une sauce ou une pâte à gâteau. Son moteur relativement silencieux évite également de réveiller toute la maison lors d'une préparation matinale.

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Retours clients et satisfaction utilisateur

Du côté des acheteurs, les retours sont positifs avec une note de 4,6 sur 5 sur 443 avis. Plusieurs clients apprécient la facilité de nettoyage et la qualité des jus obtenus par le produit. Une acheteuse française souligne notamment que le nettoyage est très facile, confirmant ainsi la promesse de simplicité d'usage de la marque. Ces éléments constituent des indicateurs fiables pour évaluer la pertinence de l'investissement face aux alternatives du marché. La communauté des utilisateurs valide donc l'efficacité du système d'extraction et la praticité de l'ensemble du dispositif proposé par Ninja.

Offres parallèles et promotion Black Friday

Cette promotion sur l'extracteur de jus s'inscrit dans un cadre plus large d'opérations commerciales liées au Black Friday, période où de nombreux appareils électroménagers subissent des baisses de prix significatives. Le site officiel Ninja met également en avant d'autres produits phares avec des remises attractives, comme l'Air Fryer Ninja Foodi Flex 7-en-1 à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros, ou encore la Machine à café Ninja AutoBarista à 599,99 euros au lieu de 799,99 euros. D'autres articles tels que l'Air Fryer en verre Crispi Pro 7-en-1 à 199,99 euros ou l'Air Fryer Ninja DoubleStack XL à 179,99 euros complètent cette sélection. Enfin, un code promo PARISIENSN10 permet de profiter de 5% de remise immédiate sur tout le site, hors exclusions, pour maximiser les économies réalisées lors de ces achats d'équipements de cuisine modernes.