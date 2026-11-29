Découvrez l'airfryer Ninja CRISPi en verre certifié sans PFAS, réduit de 159,99 à 99,99 euros via le code PARISIENSN10. Une offre Black Friday idéale pour cuisiner sainement.

Le géant américain de l'électroménager Ninja inaugure sa période Black Friday avec une réduction majeure sur son modèle phare compact, l'airfryer Ninja CRISPi. Cet appareil multifonction, spécialement conçu pour optimiser les espaces de vie restreints comme les studios et les petits appartements, voit son prix chuter de 159,99 euros à 99,99 euros. Cette offre exclusive, valable sur le site officiel de la marque, est conditionnée par l'activation du code de réduction PARISIENSN10 lors du paiement.

Conception innovante en verre sans PFAS pour une sécurité alimentaire optimale

Contrairement à la majorité des fritures à air chaud disponibles sur le marché qui utilisent des revêtements en Téflon potentiellement nocifs, le Ninja CRISPi se distingue par l'utilisation exclusive de récipients en verre. Ces bacs d'une capacité de 3,8 litres et de 2,3 litres sont certifiés sans PFAS, garantissant ainsi une cuisson saine sans risque de migration de substances chimiques dans les aliments. La structure de l'appareil repose sur un bloc chauffant robuste qui s'pose directement sur ces récipients, créant un lien unique entre la préparation culinaire et la présentation sur table. Cette conception permet aux utilisateurs de passer directement de la cuisson au service, réduisant considérablement le volume de vaisselle à laver. De plus, la totalité des composants amovibles, y compris les bacs en verre et les grilles, est compatible avec le lave-vaisselle, facilitant grandement le nettoyage quotidien après l'utilisation.

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Quatre modes de cuisson précis avec une plage thermique étendue de 70 à 200 degrés

L'appareil Ninja CRISPi offre une polyvalence technique remarquable grâce à ses quatre modes de cuisson distincts, permettant de varier les menus avec précision. L'utilisateur peut sélectionner la fonction frire sans huile pour obtenir des textures croustillantes typiques des frites ou des nuggets, tout en réduisant l'apport calorique. Le mode rôtir permet de cuire des viandes et des légumes de manière uniforme, tandis que la fonction redorer assure une finition dorée et appétissante sur les plats préparés. Enfin, le mode maintien au chaud permet de conserver les repas à température constante avant le service. La plage de température s'étend de 70 à 200 degrés Celsius, offrant un contrôle total sur la préparation des aliments. Pour ceux qui souhaitent explorer davantage les offres de la marque durant cette période promotionnelle, le site Ninja propose également une sélection d'autres appareils en réduction significative.

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Praticité alimentaire et optimisation des restes pour un quotidien plus simple

Au-delà de ses capacités de cuisson, l'airfryer Ninja CRISPi se positionne comme un outil de conservation alimentaire très pratique pour réduire le gaspillage. Les aliments restants peuvent être directement stockés dans le récipient en verre du four et placés au réfrigérateur sans transfert vers des boîtes en plastique. Le lendemain, un simple passage en mode redorer suffit pour retrouver le croustillant initial des plats, que ce soit pour des frites, une part de quiche ou des ailes de poulet. Cette fonctionnalité élimine l'accumulation de vaisselle sale et évite que les contenants en plastique ne retiennent les odeurs persistantes, comme celle de la sauce tomate de la veille. L'appareil, léger et facile à transporter, s'adapte parfaitement aux besoins de une à quatre personnes, offrant une solution idéale pour les régimes moins caloriques ou les petites familles souhaitant manger équilibré sans huile ajoutée.

Comparaison des autres promotions Ninja lors de la période Black Friday

La campagne de promotions Black Friday de Ninja ne se limite pas au modèle CRISPi et s'étend à toute une gamme d'appareils domestiques haut de gamme. L'Air Fryer Ninja Foodi Flex, d'une capacité impressionnante de 10,4 litres et proposant sept fonctions en un, est proposé à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros, représentant une économie substantielle pour les grandes familles. Pour les amateurs de café, la Machine à café Ninja AutoBarista bénéficie d'une réduction passant de 799,99 euros à 599,99 euros. L'offre sur le deuxième modèle d'airfryer en verre CRISPi 4 en 1 est également mentionnée à 109,99 euros. Le duo de cuisson Ninja DoubleStack XL est quant à lui affiché à 179,99 euros contre 289,99 euros. Pour les amateurs de desserts, la Machine à glaces Ninja CREAMi 7-en 1 descend à 169,99 euros au lieu de 229,99 euros, et le Multi-styler Shark FlexStyle est proposé à 179,99 euros au lieu de 249,99 euros. Ces offres couvrent un large spectre de besoins culinaires et cosmétiques, positionnant la marque comme un acteur central des promotions de fin d'année.