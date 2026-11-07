Promo Ninja Combi : Multicuiseur 12-en-1 à 229,99 € au lieu de 279,99 € sur Cdiscount

Profitez d'une économie de 50 euros sur le multicuiseur Ninja Combi sur Cdiscount. Cet appareil 12-en-1 avec airfryer est proposé à 229,99 € au lieu de 279,99 €.

Le multicuiseur Ninja Combi est actuellement en promotion sur la plateforme Cdiscount. L'appareil passe de 279,99 euros à 229,99 euros. Cette offre permet aux consommateurs de réaliser une économie de 50 euros. La réduction s'applique sur un électroménager polyvalent très attendu par les utilisateurs.

Technologie HyperSteam et Air Fry combinées

Le multicuiseur Ninja Combi utilise les technologies HyperSteam et Air Fry. La technologie HyperSteam cuit les aliments à haute vapeur. La technologie Air Fry crée de la croustillance avec peu d'huile. Ces deux systèmes fonctionnent ensemble pour optimiser les résultats.

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Polyvalence et programmes de cuisson variés

L'appareil Ninja Combi propose 12 programmes de cuisson différents. Il permet de préparer des frites croustillantes ou des légumes vapeur. Les utilisateurs peuvent aussi faire des gratins dorés ou des rôtis. Les plats mijotés profitent également de la cuisson sous pression.

Capacité et fonctionnement de la cuve

La cuve de 12,5 litres du Ninja Combi est très spacieuse. Elle accueille des préparations pour huit personnes en une seule fois. L'appareil de 1780 W assure une chauffe rapide et uniforme. L'écran LCD facilite la lecture des réglages précis.

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Avis clients et simplicité d'utilisation

Les acheteurs ont donné une note de 4,7 sur 5 à l'appareil. Cette évaluation repose sur 540 avis clients récents. La polyvalence est la qualité la plus appréciée par les utilisateurs. Le commutateur SmartSwitch simplifie le changement entre les modes.

Disponibilité chez Cdiscount et autres offres

L'offre sur Cdiscount est valable dans la limite des stocks disponibles. D'autres promotions sont visibles sur la marketplace comme la friteuse sans huile Ninja. L'économiseur de temps Ninja Combi reste un produit incontournable du moment.