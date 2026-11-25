La manette PS5 DualSense passe de 71,98 à 54,99 euros sur Cdiscount. Découvrez les caractéristiques du retour haptique et les conditions de cette offre Black Friday.

Lorsque vous tenez la manette PS5 DualSense, chaque tir ou course se fait sentir directement dans vos mains grâce à la technologie de retour haptique. Ce système remplace la simple vibration traditionnelle par des sensations nuancées dans les poignées, synchronisées avec les actions à l'écran. Les gâchettes adaptatives modulent leur résistance sous vos index, offrant un réalisme accru lors des actions de tir ou de freinage. Cette innovation permet aux joueurs de ressentir physiquement les détails de leur environnement de jeu sans besoin de matériel supplémentaire.

Technologie et ergonomie de la manette Sony

Sony Interactive Entertainment a conçu cette manette avec un design ergonomique soigné pour assurer un confort optimal lors des longues sessions de jeu. Le coloris blanc rehaussé de noir permet une identification facile du contrôleur, distinct des modèles noirs standards lorsque plusieurs joueurs partagent le même espace. Les deux sticks de direction, manœuvrés au pouce, facilitent le contrôle du personnage et l'orientation de la caméra dans les univers en trois dimensions. Cette ergonomie reste intuitive, accessible aussi bien aux débutants qu'aux joueurs expérimentés de la franchise PlayStation.

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La connectivité sans fil par Bluetooth relie la manette PS5 DualSense aussi bien à la console qu'à un ordinateur portable ou de bureau. Un microphone intégré permet de communiquer avec les coéquipiers en mode multijoueur sans avoir à brancher un casque supplémentaire. Les acheteurs ont accordé une note moyenne de 4,7 sur 5, basée sur l'analyse de 2 207 avis clients, soulignant la fiabilité de l'accessoire. La vente inclut l'appareil dans son état neuf, accompagné d'une garantie constructeur de deux ans, une assurance précieuse pour un objet manipulé quotidiennement.

Offre promotionnelle et disponibilité sur Cdiscount

À l'occasion du Black Friday, Cdiscount propose un prix attractif pour cette manette d'origine, tombant à 54,99 euros contre 71,98 euros précédemment. Cette baisse de prix significative rend l'accessoire plus abordable pour les détenteurs de consoles PlayStation 5. L'offre est limitée dans le temps et soumise aux stocks disponibles sur la plateforme de vente en ligne. Les utilisateurs doivent consulter les conditions générales de vente sur le site officiel pour connaître les détails précis de la promotion et les modalités d'achat.

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Cette réduction s'inscrit dans une stratégie plus large de promotions sur l'écosystème des jeux vidéo proposée par le vendeur. D'autres titres phares sont également mis en avant, comme GTA 6 à 79,99 euros et EA SPORTS FC 27 pour PS5 à 60,36 euros. Les joueurs recherchant des expériences sur Nintendo Switch peuvent trouver des offres sur Super Mario Galaxy à 51,49 euros ou Légendes Pokémon: Z-A à 44,16 euros. Ces prix concurrentiels visent à stimuler l'achat d'accessoires et de logiciels pour les fêtes de fin d'année.

Impact sur le marché des accessoires gaming

La baisse de tarif de la manette PS5 DualSense influence directement la perception de valeur pour les consommateurs intéressés par l'immersion gaming. Au-delà du contrôleur principal, Cdiscount propose également une station de recharge rapide à deux ports USB Type C pour 19,99 euros, complétant l'équipement essentiel des joueurs. Les offres exclusives s'étendent également aux jeux vidéo majeurs comme Marvel's Wolverine à 69,99 euros et Crimson Desert Day One Edition à 69,99 euros.

Pour les utilisateurs de Cdiscount à volonté, la livraison express et gratuite constitue un avantage supplémentaire pour réceptionner rapidement ces nouveaux accessoires. Cette logistique optimisée permet de profiter immédiatement des fonctionnalités comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives dès l'ouverture de la boîte. La combinaison d'un prix réduit et de services de livraison renforcés répond aux attentes des gamers souhaitant mettre à jour leur matériel sans attendre longtemps.