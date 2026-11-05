Promo LEGO Speed Champions F1 : Ferrari, Mercedes et Aston Martin sous les 20 euros chez Cdiscount

Découvrez les trois meilleures offres LEGO Formule 1 chez Cdiscount. Les modèles Ferrari SF-24, Mercedes AMG W15 et Aston Martin AMR24 sont disponibles à prix réduit.

Le distributeur en ligne Cdiscount propose actuellement une sélection exclusive de maquettes LEGO de la gamme Speed Champions dédiées à la Formule 1. Cette offre cible spécifiquement les modèles représentant les écuries Ferrari, Mercedes et Aston Martin. Chaque ensemble est commercialisé à un prix particulièrement compétitif, inférieur à vingt euros, pour les clients du site.

Conditions d'achat et avantages fidélité

Ces promotions sont optimisées grâce au programme de fidélité Cdiscount À Volonté, dont l'abonnement annuel coûte vingt-neuf euros. Les membres peuvent bénéficier d'un essai gratuit de six jours pour explorer les services inclus. L'adhésion offre notamment la livraison express offerte sur les sets LEGO Speed Champions Ferrari, Mercedes et Aston Martin. Le contrat prévoit un remboursement de la différence si l'utilisateur n'économise pas au moins vingt-neuf euros sur l'année.

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Modèle Ferrari SF-24 : détails et prix

Le set LEGO Speed Champions Voiture F1 Ferrari SF-24 contient deux cent soixante-quinze pièces et convient aux personnes âgées de dix ans ou plus. La maquette reproduit fidèlement les sponsors connus tels que Shell, Ray-Ban et HP, avec une attention particulière portée à l'aileron. Une mini figurine de pilote, équipée d'un casque et d'une combinaison, est fournie pour l'installation dans ou à l'extérieur du cockpit. Ce modèle est proposé à dix-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes chez Cdiscount, soit une réduction par rapport au prix de vente conseillé de vingt-six euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes.

Modèle Mercedes AMG W15 : ingénierie et esthétique

Le LEGO Speed Champions Voiture F1 Mercedes AMG W15 se compose de deux cent soixante-sept pièces destinées aux amateurs de dix ans et plus. Ce modèle met en valeur le cockpit ouvrant sous le halo de protection et les logos des sponsors comme INEOS. La mini figurine du pilote arbore les couleurs noires et vertes distinctives de l'écurie Mercedes. L'ensemble est disponible à seize euros et quarante-deux centimes sur la plateforme Cdiscount, offrant une accessibilité financière supérieure à la moyenne du marché des jouets.

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Modèle Aston Martin AMR24 : précision mécanique

La version LEGO Speed Champions Voiture F1 Aston Martin Aramco AMR24 comprend deux cent soixante-neuf pièces pour les passionnés de dix ans et plus. Cette réplique intègre des éléments techniques précis comme la suspension, les larges pneus Pirelli et les autocollants des sponsors. Le pilote est habillé selon la charte graphique de l'écurie, casque et combinaison confondus, et peut être placé dans le cockpit. Le prix affiché chez Cdiscount est de seize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes pour cette maquette détaillée.

Autres promotions jouets et conditions

Ces offres sur les LEGO Speed Champions Ferrari, Mercedes et Aston Martin sont soumises à une durée limitée et dépendent des stocks disponibles. D'autres promotions concurrentes sont visibles sur le site, incluant des jouets Playmobil et des sets LEGO thématiques. Les conditions générales de vente s'appliquent pleinement à ces transactions sur Cdiscount. Les utilisateurs doivent consulter le site officiel pour vérifier la disponibilité en temps réel des articles.