Sephora réduit le prix du soin Triple Care BB Milk d'Erborian à 14,92 euros pour le format 30 ml. Découvrez les actifs ginseng et peptides de riz pour une hydratation intense.

Sephora met à l'honneur en ce mois de novembre le soin Triple Care BB Milk d' Erborian, un produit conçu pour hydrater et préparer la peau au maquillage. Cette offre spéciale permet d'acquérir le tube de 30 ml au prix de 14,92 euros, au lieu de 19,90 euros. Cette réduction s'inscrit dans une stratégie de mise en avant des soins hydratants pendant la période du Black Friday.

Composition et actifs naturels du soin

Le soin Triple Care BB Milk intègre jusqu'à 2 % d'actifs supplémentaires, notamment un complexe au ginseng coréen et aux peptides de riz. Le ginseng blanc utilisé est réputé aussi efficace que le rétinol pour la peau. Les peptides de riz viennent renforcer la barrière cutanée tout en apportant une hydratation profonde. La texture fine et légère du produit rappelle un lait pour une absorption rapide.

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Application simple pour un maquillage parfait

Erborian a conçu une routine d'application simple pour le soin Triple Care BB Milk. Il suffit de nettoyer le visage, d'appliquer un anti-cerne si nécessaire, puis de déposer le soin par petites pressions sur le visage. Ce produit agit comme un sérum concentré, une crème de jour hydratante et une base de maquillage. L'application se fait après le nettoyage pour préparer la peau au maquillage tout en la reboostant.

Disponibilité et formats du produit Erborian

Le soin Triple Care BB Milk est disponible en deux formats sur le site de Sephora. Le format de 30 ml est proposé à 14,92 euros lors de cette promotion. Le format de 75 ml reste disponible au prix standard de 19,90 euros. Le produit est classé dans la gamme des soins hydratants pour lutter contre le froid.

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Contexte promotionnel et conditions de vente

Cette offre chez Sephora vise à offrir une peau de bébé avant le maquillage tout en profitant des remises du mois de novembre. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV peut percevoir une rémunération lors d'achats via les liens intégrés dans cet article. L'équipe shopping de BFMTV est indépendante de la rédaction du site.

Impact sur la routine beauté des consommateurs

Le soin Triple Care BB Milk offre une solution tout-en-un pour les matins pressés. Il hydrate la peau toute la journée avec sa forme de lait concentré. Les actifs naturels comme le ginseng et les peptides de riz soutiennent la peau. Cette approche simplifie les routines de beauté pour un résultat immédiat.