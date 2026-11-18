L'aspirateur sans fil Dyson V10 Konical est proposé à 399 euros au lieu de 499 euros. Découvrez ses performances, son autonomie et ses accessoires.

Le modèle Dyson V10 Konical, un aspirateur sans fil emblématique de la marque, bénéficie actuellement d'une promotion commerciale significative. Ce dispositif est proposé à un prix de 399 euros, marquant une réduction immédiate de 100 euros par rapport à son tarif de catalogue standard de 499 euros.

Technomoteur et aspiration performante

Cet appareil électroménager repose sur un moteur numérique interne capable d'atteindre une vitesse de rotation maximale de 110 000 tours par minute. Cette puissance mécanique se traduit par une capacité d'aspiration de 150 AW, permettant d'extraire efficacement les salissures incrustées.

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Avec un poids total de 2,7 kg, l'unité principale offre une maniabilité optimisée pour le nettoyage de sols durs, moquettes, tapis et surfaces meublées. Sa conception permet une transformation rapide en aspirateur à main pour désincrustation de véhicules ou accès aux recoins élevés.

Filtration avancée et autonomie

La durabilité et l'hygiène sont garanties par un système de filtration étanche comportant cinq étapes distinctes. Cette technologie Root Cyclone assure la rétention de 99,99 % des particules de poussière d'une taille de 0,1 micron, empêchant leur dispersion dans l'air intérieur.

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L'autonomie de l'engin atteint 60 minutes, grâce à une batterie amovible et remplaçable. L'utilisateur dispose de trois niveaux d'intensité modifiables : le mode Éco pour une économie d'énergie, le mode Moyen pour un usage courant et le mode MAX pour les tâches exigeantes.

Accessoires et indice de réparabilité

L'ensemble est livré avec un suceur long, une mini-brosse motorisée et la brosse All Floor Cone Sense. Ce dernier embout intègre deux rouleaux coniques et un faisceau lumineux pour révéler les poussières fines. Il peut également démêler des cheveux d'une longueur maximale de 65 cm.

Ce modèle dispose d'un indice de réparabilité de 9,1 sur 10, signalant une excellente capacité de maintenance. Il est pris en charge par une garantie constructeur de 2 ans et bénéficie d'une évaluation moyenne de 4,2 étoiles de la part des consommateurs.

Promotions limitées et stock épuisé

Les stocks de ce produit spécifique s'écoulent rapidement dans le cadre de cette offre promotionnelle. Le nettoyage hygiénique des débris est facilité par un collecteur d'une capacité de 0,5 L et un système d'éjection dédié.

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Parallèlement, d'autres références Dyson sont également mises à prix réduits. Le robot laveur Spot+Scrub™ Ai est proposé à 899 euros, tandis que le modèle V12s Detect Slim Submarine™ descend à 449 euros. Ces réductions s'ajoutent à des remises supplémentaires possibles via des codes promotionnels spécifiques.