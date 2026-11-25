Profitez du Black Friday pour acquérir l'aspirateur robot Dreame L40 Ultra A à 299€ au lieu de 499€. Technologie TriCut, aspiration puissante et autonomie totale.

L'aspirateur robot laveur Dreame L40 Ultra A connaît une baisse de prix significative pour l'événement Black Friday sur la plateforme Amazon. Ce modèle haut de gamme, qui propose une solution complète pour l'entretien du domicile, voit son tarif passer de 499 euros à 299 euros. Cette réduction de 200 euros rend cet appareil particulièrement attractif pour les consommateurs recherchant une technologie avancée sans compromettre leur budget.

Performances d'aspiration et navigation laser

Le robot Dreame L40 Ultra A se distingue par sa puissance d'aspiration réglable à 24 000 Pa. Cet appareil utilise un guidage laser pour cartographier avec précision l'environnement de la maison. Cette technologie lui permet d'automatiser ses déplacements et de contourner les zones encombrées. Il est capable de franchir des seuils de 20 millimètres même dans l'obscurité. De plus, il soulève automatiquement ses serpillières pour éviter de mouiller les tapis lors du passage.

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Autonomie et station de nettoyage intelligente

L'entretien du robot est grandement facilité grâce à sa station autonome. Cette dernière vide automatiquement le bac à poussière et recharge l'appareil. Le système est programmé pour lancer le lavage des serpillières pendant les heures creuses. Pour garantir l'hygiène, la station dispose de vingt buses qui rincent les chiffons à grande vitesse. Ce mécanisme élimine efficacement les poils, la saleté et les débris accumulés entre les cycles de nettoyage.

Brosse anti-nœuds TriCut et accessibilité

La brosse du Dreame L40 Ultra A intègre le système anti-nœuds TriCut. Cette fonctionnalité coupe automatiquement les poils et les cheveux emmêlés. Elle limite ainsi considérablement l'enchevêtrement et simplifie la maintenance. Les serpillières s'étendent jusqu'à quatre centimètres pour atteindre les recoins. Cette extension permet au robot de nettoyer sous les meubles et d'atteindre les zones difficiles d'accès.

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Offres comparables sur la marque Dreame

En complément de cette promotion, Amazon propose d'autres réductions sur la marque Dreame. Le Robot Aspirateur Laveur Dreame L10s Ultra Gen 2 est disponible à 279 euros. Le AirStyle Pro 2 Multi-styler à air professionnel 7-en-1 est proposé à 229 euros. Le Robot Tondeuse A1 Pro passe de 1099 euros à 599 euros. Ces offres s'ajoutent à l'Aspirateur Laveur H12 Pro Ultra à 132,50 euros.

Satisfaction client et recommandations d'achat

L'aspirateur robot Dreame L40 Ultra A est noté 4,2 sur 5 par les utilisateurs. Cette note élevée reflète sa capacité à répondre aux besoins quotidiens de nettoyage. L'appareil offre cinq niveaux de réglage accessibles via une application dédiée. Son mode intensif booste l'aspiration pour retirer les débris incrustés dans les moquettes. Cette offre unique se termine avec l'événement Black Friday.