Promo Cdiscount : Robots laveurs de vitres Liectroux, Ecovacs et Proscenic

Profitez de remises exceptionnelles chez Cdiscount sur les robots laveurs de vitres. Découvrez les prix chocs sur les modèles Liectroux, Ecovacs et Proscenic.

Le nettoyage des surfaces vitrées représente souvent une corvée chronophage et fastidieuse, nécessitant l'usage de chiffons et de produits comme le vinaigre blanc. Pour alléger cette tâche domestique, la plateforme de vente en ligne Cdiscount propose une sélection de robots laveurs de vitres issues de marques reconnues. Ces appareils permettent d'automatiser le nettoyage pour une efficacité optimale sans effort physique.

Réductions sur les robots laveurs de vitres

Cdiscount met à profit sa sélection d'appareils de nettoyage automatique pour offrir des tarifs particulièrement attractifs. Parmi les marques disponibles, on retrouve Liectroux, Proscenic et Ecovacs. Ces produits bénéficient de remises substantielles, rendant la technologie accessible à un large public. L'objectif est de simplifier la vie des foyers en proposant des solutions performantes à prix réduits.

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Ces appareils sont également éligibles aux avantages du programme de fidélité Cdiscount à Volonté. L'abonnement annuel coûte vingt-neuf euros et offre un essai gratuit de six jours. Cette période d'essai permet de tester des services exclusifs tels que le cagnottage, un service client dédié et la livraison express gratuite. Ces avantages complémentaires renforcent l'intérêt de l'achat lors de cette période promotionnelle.

Outre les robots laveurs de vitres, la boutique en ligne propose d'autres appareils de nettoyage en réduction. On note ainsi l'aspirateur nettoyeur sans fil Bissell Crosswave HF3 Select à cent quarante-neuf euros, soit plus de la moitié de son prix initial de deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros. L'aspirateur balai Tineco Floor One S6 Stretch Lite est également proposé à cent-quatre-vingt-dix-neuf euros au lieu de deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros.

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D'autres modèles sont disponibles à des tarifs compétitifs. L'aspirateur balai sans fil Proscenic P11 Ultra est vendu soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes, une baisse par rapport à son prix de soixante-dix-neuf euros. Le robot aspirateur laveur 2 en 1 VersLife L6 est proposé à quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes. Enfin, le robot aspirateur laveur Dreame L10s Ultra Gen 2 passe de six cent-quatre-vingt-dix-neuf euros à deux cent-quatre-vingt-dix-neuf euros.

Le modèle Ecovacs WINBOT Mini performant

Le robot laveur de vitres ECOVACS WINBOT Mini se distingue par sa puissance d'aspiration de sept mille cinq cents Pascals. Il est équipé d'un réservoir d'eau d'une capacité de soixante millilitres, permettant de traiter jusqu'à trente mètres carrés de surfaces vitrées. Cet appareil est adapté aux espaces étroits et peut même nettoyer des fenêtres inclinées comme les Velux.

Il propose trois modes de nettoyage : rapide, en profondeur et ciblé. Le contrôle s'effectue via des boutons ou une application Bluetooth. Un flacon de solution de nettoyage de deux cent-trente millilitres est inclus. Le prix est de cent-quatre-vingt-dix-neuf euros au lieu de deux cent-quatre-vingt-dix-neuf euros, avec livraison gratuite en point de retrait.

Liectroux YW610 et sa technologie sans balais

Le robot laveur de vitres LIECTROUX YW610 possède un réservoir de trente millilitres et couvre dix à vingt mètres carrés selon le mode choisi. Il offre trois itinéraires de nettoyage dirigés par une télécommande. Son moteur sans balais assure une aspiration de deux mille huit cents Pascals.

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En cas de coupure de courant, une batterie de secours assure vingt à vingt-cinq minutes de fonctionnement. Deux patins rotatifs en microfibre sont fournis avec dix housses lavables. Le modèle est proposé à soixante-neuf euros au lieu de cent-trente-neuf euros, livraison gratuite incluse en point de retrait.

Proscenic W10 Pro pour grandes surfaces

Pour les grandes surfaces, le robot PROSCENIC W10 Pro dispose d'un réservoir de cent-vingt millilitres. Il nettoie jusqu'à trente mètres carrés en profondeur grâce à quatre buses ultrasoniques. Cinq modes sont disponibles : Intelligent, Matrice, Profond, Bord et Localisé.

Le contrôle est possible par boutons, télécommande, commandes vocales ou application Bluetooth. Il fonctionne sur surfaces inclinées. Le prix est de cent-soixante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes au lieu de deux cent-quatre-vingt-dix-neuf euros. La livraison en point de retrait est gratuite pour cet appareil puissant.