Carrefour propose la machine à café De'Longhi Nespresso Inissia à 79,99 euros au lieu de 89,99 euros. Découvrez ses caractéristiques techniques et son offre limitée.

Carrefour propose actuellement une offre promotionnelle sur la machine à café De'Longhi Nespresso Inissia. Cet appareil est disponible au prix de 79, 99 euros, soit une réduction de 10 euros par rapport à son prix normal de 89, 99 euros. Cette promotion s'applique spécifiquement pour le jeudi 19 novembre sur le site internet de l'enseigne.

Caractéristiques Techniques De La Machine

La De'Longhi Nespresso Inissia est dotée d'une puissance de 1260 watts. Cet équipement chauffe l'eau en seulement 25 secondes. Il est prêt à préparer votre première boisson de manière quasi immédiate. Cette rapidité de chauffe en fait un outil idéal pour les matins pressés avant le départ au travail.

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L'appareil utilise un système d'extraction breveté. La pression maximale atteinte lors de la préparation est de 19 bars. Ce système technique garantit une extraction optimale des arômes contenus dans les capsules Nespresso. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une boisson onctueuse et savoureuse.

Le réservoir d'eau intégré contient 0,7 litre. Cette capacité permet de préparer plusieurs cafés d'affilée sans avoir besoin de recharger l'eau immédiatement. Un câble d'alimentation de 80 cm offre une certaine liberté de placement sur le plan de travail.

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Fonctionnalités et Conception Compacte

Une simple touche permet de sélectionner le volume de la boisson. L'utilisateur peut opter pour un espresso de 40 millilitres ou un café long de 110 millilitres. La poignée ergonomique facilite la manipulation quotidienne de l'appareil. Le design compact de l'Inissia est particulièrement adapté aux espaces restreints.

L'égouttoir est conçu pour être repliable. Cette fonctionnalité libère de l'espace vertical pour accueillir différents formats de tasses. Le bac à capsules usagées peut contenir jusqu'à onze coques vides. Il doit être vidé régulièrement pour maintenir l'hygiène et le bon fonctionnement.

L'appareil intègre un mode Éco intelligent. Il s'éteint automatiquement après neuf minutes d'inactivité. Cette fonctionnalité vise à réduire la consommation électrique inutile. Le câble d'alimentation de 80 cm limite toutefois la distance possible par rapport à la prise.

Polyvalence des Boissons Incluses

La De'Longhi Nespresso Inissia s'adapte à plusieurs types de préférences gustatives. Elle permet de préparer des cafés classiques, des espressos lactés ou des boissons aromatisées. Elle fonctionne également avec les capsules décaféinées. Cette polyvalence satisfait un large éventail de consommateurs.

L'achat de cet équipement inclut sept capsules de dégustation. Ces portions permettent de tester la machine dès sa réception à domicile. Les utilisateurs peuvent ainsi vérifier la compatibilité et la qualité d'extraction avant d'acheter des stocks supplémentaires.

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Cette solution est recommandée pour les studios étudiants ou les bureaux personnels. Son encombrement réduit s'aligne sur les besoins en optimisation d'espace. La facilité d'utilisation et de nettoyage complète l'attractivité du produit.

Contexte De La Promotion Chez Carrefour

Carrefour met en avant cette offre sur son site dédié aux bons plans. La promotion vise à attirer les clients vers son rayon électroménager. Ce type d'offre s'inscrit dans une stratégie de vente croisée avec d'autres appareils.

D'autres produits figurent également parmi les promotions en cours. Le blender intelligent Ninja TB201EU est proposé à 99,99 euros au lieu de 149,99 euros. La friteuse sans huile Foodi Flex NINJA de 10,4 litres est affichée à 229,99 euros au lieu de 269,99 euros.

L'aspirateur laveur TINECO Floor One S5 Stretch Extreme est quant à lui réduit à 179,00 euros au lieu de 299,00 euros. La cafetière Senseo Original PHILIPS est disponible à 59,99 euros au lieu de 79,99 euros. La machine à broyeur Magnifica DELONGHI est proposée à 299,99 euros au lieu de 399,99 euros.

La centrale vapeur PHILIPS HI5920/20 est également en promotion à 69,99 euros au lieu de 119,99 euros. Ces tarifs indiquent des réductions significatives sur le rayon électroménager. L'offre sur la De'Longhi Nespresso Inissia reste ciblée pour la date du 19 novembre.