Profitez de 65 euros pour les baskets New Balance 509 au lieu de 130 euros lors du Black Friday. Une réduction immédiate de 50% sur ce modèle emblématique en coton.

Les baskets New Balance 509 reviennent sur le devant de la scène avec une opportunité de purchase exceptionnelle cette saison. Pendant la période Black Friday, ces chaussures iconiques subissent une baisse de prix drastique, passant de 130 euros à 65 euros. Cette offre de -50% s'applique directement sur le site officiel de la marque, incitant une vague d'acheteurs à sécuriser leur paire avant épuisement des stocks.

Opération Black Friday et Disponibilité en Magasin

La marque New Balance propose une remise immédiate de 50% sur le modèle spécifique 509. Cette réduction transforme le prix initial de 130 euros en une offre attractive à seulement 65 euros pour les consommateurs français. Le stock de ces sneakers décline rapidement, notamment dans les pointures les plus recherchées allant du 36 au 48.5. La vitesse d'écoulement des unités disponibles suggère une forte demande immediate de la part des collectionneurs et des amateurs de sportswear.

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Design Rétro et Matériaux Premium Utilisés

La New Balance 509 s'inspire directement de l'esthétique des chaussures de course des années 2000. Le design se distingue par une composition multi-matériaux maîtrisée. L'empeigne principale est entièrement réalisée en sergé de coton, assurant une texture agréable et durable. La pointe est renforcée par un élément délicatement perforé, ajoutant une touche technique au style visuel.

La palette chromatique combine différentes nuances de marron pour créer un look automnal et hivernal harmonieux. Des détails en bleu clair apportent une note de contraste et d'éclat à la silhouette globale. Le lettrage 509 est visible sur le côté, complété par un mini logo N sous les lacets et à l'avant de la chaussure. La fermeture se fait par un système traditionnel à lacets, garantissant un ajustement personnalisable.

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Confort et Technologie de Semelle Intégrée

Le confort au quotidien repose sur la technologie ABZORB intégrée dans la semelle intermédiaire. Ce système est conçu pour absorber efficacement les chocs générés lors de chaque pas. La semelle extérieure, fabriquée en caoutchouc, offre un équilibre entre adhérence et résistance au quotidien. Ces caractéristiques techniques rendent les baskets adaptables à diverses activités urbaines sans sacrifier le style.

La combinaison de la semelle ABZORB et du cuir supérieur en coton permet une expérience de marche fluide. Les chaussures maintiennent leur forme tout en offrant une flexibilité nécessaire pour les mouvements naturels du pied. Cette approche ergonomique confirme la réputation de New Balance en matière de fabrication de sneakers fonctionnelles et esthétiques.

Conditions de Livraison et Politique de Retour

Les acheteurs bénéficient de garanties commerciales solides pour cet achat impulsif. Une période de 30 jours est accordée pour effectuer un retour gratuit si la pointure choisie ne convient pas. Cette flexibilité réduit le risque associé à l'achat en ligne de chaussures nécessitant un essayage précis.

Concernant la logistique, la livraison est offerte dans le cadre du programme fidélité de New Balance. Pour en bénéficier sans atteindre le seuil minimum de 100 euros dans le panier, l'inscription au programme est recommandée. Cette astuce permet d'optimiser le coût total de la commande de 65 euros, rendant l'offre encore plus avantageuse pour les consommateurs soucieux de leur budget.