Découvrez l'offre exclusive Black Friday d'Emma sur le matelas Original Pro. Profitez de 45% puis 10% de réduction pour un prix final de 459,95 euros. Livraison gratuite.

La marque de literie en ligne Emma propose actuellement une offre promotionnelle majeure à l'occasion du Black Friday, visant à aider les consommateurs à améliorer la qualité de leur sommeil tout en maîtrisant leur budget. Cette opportunité cible spécifiquement le modèle phare de l'enseigne, le matelas Emma Original Pro, dont le prix est fortement réduit pour une durée limitée.

Le matelas Emma Original Pro, initialement affiché à partir de 929 euros, est désormais proposé à un prix de 459,95 euros. Cette offre s'articule autour d'une réduction de 45% qui s'applique automatiquement, puis d'une remise supplémentaire de 10% pour les acheteurs éligibles. Il s'agit de l'une des offres les plus attractives du moment pour ceux qui souhaitent renouveler leur literie sans payer le prix fort.

Also read Offre Black Friday NordVPN : le VPN à seulement 2,99€/mois

Détails de l'offre promotionnelle et prix final

Pour obtenir ce tarif exceptionnel de 459,95 euros, le client doit cumuler les deux niveaux de remise disponibles sur le modèle 80 x 200 cm. La réduction de 45% est appliquée directement sur le prix affiché, ce qui ramène le coût de base à un niveau plus abordable. Ensuite, la réduction supplémentaire de 10% vient venir encore diminuer la facture finale. Ces économies sont valables pour une durée limitée, créant ainsi une urgence d'achat pour les clients intéressés par ce produit spécifique. La marque Emma, reconnue comme l'une des marques de literie en ligne les plus populaires du marché, met en avant cette offre pour inciter les consommateurs à profiter du Black Friday.

Caractéristiques techniques et confort du matelas

Le matelas Emma Original Pro se distingue par sa hauteur de 27 cm, offrant une épaisseur substantielle pour un soutien optimal. Il est conçu pour fournir un confort élevé et assure une régulation thermique efficace, permettant ainsi un sommeil plus équilibré toute la nuit. La technologie ThermoSync intégrée dans la mousse permet à chaque partie du corps de s'adapter individuellement, garantissant une température idéale même lorsque deux personnes partagent le lit. Cette innovation technique répond aux besoins de ceux qui cherchent à éviter la surchauffe nocturne, un problème fréquent avec certains types de matelas classiques.

Advertisement

Housse premium et garantie de durabilité

L'Emma Original Pro est doté d'une housse premium qui bénéficie d'une couche de tissu plus épaisse pour un toucher particulièrement doux. Une caractéristique pratique majeure est que cette housse est amovible, ce qui facilite grandement le lavage et l'entretien régulier du matelas. Cette conception contribue à protéger la durée de vie de l'objet en empêchant l'accumulation de saletés et d'humidité à l'intérieur de la mousse. De plus, les matelas Emma sont garantis 10 ans, assurant ainsi aux acheteurs une longévité et une fiabilité reconnues pour cet investissement.

Conditions d'achat et options de paiement

En plus du prix attractif, Emma offre une livraison gratuite directement à domicile pour ce matelas. Les clients disposent également de 100 nuits d'essai pour se faire leur propre avis et vérifier que le confort correspond bien à leurs attentes avant de se décider définitivement. Pour faciliter l'acquisition, le paiement peut être étalé en plusieurs fois sans frais via Alma. Le client a le choix parmi 7 tailles différentes disponibles, ce qui permet de s'adapter à toutes les configurations de lit et d'espaces. Cette flexibilité dans le paiement et l'essai long durée renforce la confiance dans l'achat en ligne.

Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, qui fonctionne de manière indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués dans cette offre Black Friday sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer selon les disponibilités et les actions marketing en cours. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de ses lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article, tout en maintenant son impartialité éditoriale.