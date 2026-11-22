Maisons du Monde offre -20% sur la table basse Stona au Black Friday. Profitez de ce modèle effet marbre blanc à seulement 159,20 euros au lieu de 199 euros.

La marque Maisons du Monde active sa promotion Black Friday sur sa table basse Stona. Le produit est proposé à 159,20 euros au lieu de 199 euros. Cette réduction de 20% s'applique sur le modèle oblong à effet marbre blanc.

Caractéristiques Design Moderne et Matériaux

La table basse Stona arbore une structure en métal noir avec une finition peinture époxy. Son plateau supérieur est en verre trempé de 10 millimètres. L'impression reproduit les veines du marbre blanc sur toute la surface. La forme oblongue apporte une touche contemporaine au salon. Un second plateau inférieur est habillé d'un effet bois clair. Il permet le rangement de livres ou de bougies. Les clients attribuent une note de 4,6 sur 5 au produit.

Also read Offre Black Friday : Skechers Uno Golden Air à 48,51 euros sur Amazon

Offres Concurrentes Black Friday 2024

D'autres promotions sont visibles sur le site web de la marque. L'iPhone 15 est affiché à 389,99 euros au lieu de 429,99 euros. La machine BOSCH Tassimo Happy coûte 29,99 euros au lieu de 41,79 euros. La friteuse sans huile Ninja Foodi est proposée à 99,99 euros. Le prix initial était de 169,99 euros pour ce modèle. Le LEGO Botanicals L'orchidée est à 34,99 euros. Le Samsung Galaxy S26 Ultra descend à 1599 euros.

Advertisement

Promotions Electroménager et High Tech

Le multicuiseur rapide Ninja Combi 12-en-1 est affiché à 228,99 euros. Les promotions Emma incluent une remise de jusqu'à -50%. L'aspirateur laveur Tineco Floor One Switch S6 Stretch est à 299,99 euros. Le prix normal était de 499 euros pour ce produit 5-en-1. Le matelas Bultex ELEMENTAL bénéficie de -50% sur son prix. Le déshumidificateur Compresseur Pro Breeze est vendu 149,99 euros. Il possède une capacité de 12 litres par jour. Le mini robot laveur de vitres est proposé à 149 euros. Le robot L10s Ultra Gen 2 est affiché à 279 euros au lieu de 499 euros.

Logistique Livraison et Service Client

La livraison à domicile est disponible pour la commande. Les points de retrait sont également accessibles pour le client. La réduction s'applique directement sur le site officiel. Le produit conserve sa garantie constructeur habituelle. Le design oblong s'intègre dans tous les styles de décoration. L'effet marbre blanc apporte de la lumière à l'espace. Le métal noir assure une stabilité durable au mobilier.