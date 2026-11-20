Profitez du Black Friday chez Maisons du Monde pour acquérir la table basse Maggy de Sorelh. Design chrome et verre trempé, elle est soldée à 139 euros au lieu de 169,99 euros.

Le site de mobilier en ligne Maisons du Monde lance une offre promotionnelle majeure lors de son événement Black Friday, mettant à l'honneur la table basse Maggy conçue par le designer Sorelh. Ce meuble d'appoint contemporain est proposé à un tarif réduit de 139 euros, soit une économie de 30,99 euros par rapport à son prix catalogue de 169,99 euros. Cette disponibilité limitée concerne directement les amateurs de design moderne souhaitant acquérir un accessoire de salon alliant esthétique et fonctionnalité.

Design Chrome et Verre Trempé

La table basse Maggy se distingue par une structure métallique en chrome qui assure une réflexion délicate de la lumière ambiante dans la pièce. Le plateau supérieur, constitué d'un épais verre trempé, présente une légère teinte noire qui renforce l'élégance de l'ensemble. Ces choix matériaux correspondent aux codes du minimalisme, rendant ce meuble particulièrement adapté aux intérieurs aux lignes épurées.

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Avec des dimensions de 120,5 centimètres de long, 60,5 centimètres de large et 36,5 centimètres de hauteur, ce modèle offre une surface généreuse. La transparence partielle du plateau permet de faire ressortir les motifs d'un tapis disposé en dessous, ajoutant une couche visuelle supplémentaire à la décoration du salon.

Assemblage et Configuration Spatiale

Commercialisé sous la marque Sorelh mais distribué par la plateforme de vente Maisons du Monde, ce produit arrive dans un seul colis. Son montage est entièrement pris en charge par l'acheteur, une procédure simplifiée qui permet une logistique d'expédition plus efficace. Les clients sont invités à positionner cet élément central pour y déposer magazines, télécommandes ou bougies décoratives.

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Cette configuration spatiale flexible permet d'intégrer la table basse Maggy dans divers environnements domestiques sans surcharger visuellement l'espace. Les pieds aux lignes arrondies viennent adoucir la géométrie droite du plateau en verre, créant un équilibre harmonieux entre rigidité structurelle et fluidité visuelle.

Modalités d'Achat et Services Annexes

Pour faciliter l'acquisition de ce meuble, Maisons du Monde propose une option de paiement en trois fois sans frais via la plateforme Alma. Cette facilité financière s'ajoute aux conditions de retour standard qui accordent aux clients un délai de quatorze jours à compter de la réception de la commande. Ce délai permet de vérifier la conformité du produit avant de finaliser l'engagement d'achat.

Outre cette offre spécifique sur l'article de Sorelh, la campagne Black Friday de Maisons du Monde intègre une sélection plus large de réductions. Parmi les autres promotions visibles figurent des smartphones comme l'iPhone 15 ou le Samsung Galaxy S26 Ultra, ainsi que des appareils électroménagers tels que la friteuse sans huile Ninja Foodi.

Perspectives du Marché Décoratif

La stratégie de Maisons du Monde durant cette période promotionnelle vise à attirer une clientèle large cherchant à rénover son habitat à moindre coût. En combinant des marques reconnues comme Sorelh avec des prix agressifs, l'enseigne positionne ses produits comme des opportunités prioritaires pour les saisonniers de la décoration.

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Les observateurs du secteur notent que la demande pour des meubles au design sobre et durable reste forte. La table basse Maggy, avec son rapport qualité-prix actuel, s'inscrit dans cette tendance de consommation responsable où l'achat d'un seul meuble phoque permet de restructurer visuellement une pièce entière comme un salon ou un séjour.