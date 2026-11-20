Découvrez la réduction exclusive sur le set LEGO Pikachu et Poké Ball chez Cdiscount. Un modèle collector de 2 050 pièces à seulement 133,88 euros au lieu de 199,99 euros.

Le set LEGO Pikachu et Poké Ball bénéficie d'une réduction exceptionnelle sur la plateforme Cdiscount pendant la période du Black Friday. Ce modèle collector, qui célèbre l'univers emblématique de Nintendo et Game Freak, est désormais proposé à 133,88 euros. Ce prix est nettement inférieur à son tarif habituel de 199,99 euros, offrant ainsi une opportunité unique pour les amateurs de la franchise.

Détails techniques de la construction

Ce set LEGO Pikachu et Poké Ball se compose de pas moins de 2 050 pièces. La construction aboutit à une maquette imposante mesurant 35 cm de haut, 26 cm de large et 39 cm de profondeur. Les fans de la saga Pokémon, née en 1996, retrouveront ici tous les éléments visuels caractéristiques du personnage iconique. Les détails incluent les éclairs symbolisant son pouvoir électrique, ses joues rouges distinctives et les petites pointes noires sur ses oreilles.

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Multirôle pour les collectionneurs adultes

Le design du set LEGO Pikachu et Poké Ball permet une grande variété de mises en scène grâce à une figurine entièrement articulée. L'utilisateur peut choisir de voir Pikachu bondir hors de sa Poké Ball ou adopter une pose plus paisible sans avoir à racheter un kit supplémentaire. Cette flexibilité rend le produit particulièrement attractif pour les collectionneurs adultes souhaitant enrichir leur galerie de manière dynamique et interactive.

Outils numériques et facilité de montage

Pour accompagner l'assemblage complexe de ces 2 050 briques, l'application LEGO Builder est disponible sur smartphone et tablette. Cette solution numérique propose un guide pas à pas avec un modèle en 3D zoomable pour suivre la progression du montage avec précision. Cet outil numérique s'adresse particulièrement aux passionnés de LEGO qui apprécient la rigueur et la clarté dans l'exécution de leurs projets de construction complexes.

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Contexte promotionnel et offres associées

Cette offre s'inscrit dans le cadre des promotions Black Friday de Cdiscount, qui incluent également d'autres produits LEGO. On note par exemple la Ferrari SF-24 Speed Champions à 18,99 euros, la Maison du la plage Lilo et Stitch à 63,56 euros et le Magicobus Harry Potter à 34,90 euros. Ces promotions visent à cibler à la fois les nostalgiques et les nouveaux fans de ces univers pop culture majeurs.

Disponibilité et conditions de livraison

L'offre sur le set LEGO Pikachu et Poké Ball est limitée dans le temps et soumise aux stocks disponibles sur le site. Les acheteurs peuvent opter pour une livraison express grâce à l'abonnement Cdiscount à volonté, qui propose des avantages logistiques spécifiques. Il est recommandé de consulter directement les conditions générales sur la plateforme pour valider les dernières informations tarifaires et les dates de livraison.