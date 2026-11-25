Profitez du Black Friday sur Amazon pour acquérir le ruban LED Govee TV Backlight 3 Lite. Il est désormais proposé à 59,99 euros au lieu de 89,99 euros pour améliorer vos soirées cinéma.

Le ruban LED Govee TV Backlight 3 Lite, actuellement en promotion sur Amazon, est proposé à un prix réduit de 59,99 euros au lieu de 89,99 euros. Cette offre fait partie des meilleures affaires du Black Friday disponibles sur la plateforme. Le produit vise à transformer l'expérience visuelle des utilisateurs lors de leurs soirées cinématographiques ou de jeux vidéo.

Technologie et synchronisation des couleurs

Govee TV Backlight 3 Lite intègre une fonction de synchronisation automatique des couleurs qui permet aux LED d'afficher les teintes exactes du contenu visible à l'écran. Le système réagit instantanément qu'il s'agisse d'une vidéo en ligne ou d'un jeu vidéo. Les diodes offrent des couleurs plus riches et un blanc neutre à 4000 K. Cette température de couleur spécifique garantit une lumière ni jaune ni bleutée.

Also read Promo Black Friday : Airfryer Ninja Foodi Flex à 161,49 euros avec code

La longueur totale du ruban LED Govee TV Backlight 3 Lite est de 3,6 mètres. Cette dimension est spécialement conçue pour les téléviseurs dont la taille diagonale se situe entre 55 et 65 pouces. Cela correspond approximativement à une diagonale d'écran de 140 à 165 cm. L'installation nécessite un écart de 10 à 20 centimètres entre le téléviseur et le mur. Cette distance permet à la lumière de s'étaler correctement pour former un halo lumineux efficace.

Fonctionnement et compatibilité multi-appareils

L'application Govee Home sert de centre de contrôle pour piloter l'éclairage du ruban LED. Cette application est compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google Home et Smart Things. L'utilisateur peut ainsi commander l'éclairage entièrement à la voix. Le kit inclut également un support de fixation pour caméra. Ce support utilise un adhésif puissant qui maintient la caméra en place de manière stable.

Advertisement

La fixation est conçue pour fonctionner même sur les modèles de téléviseurs ultra-fins. Cela simplifie considérablement le processus de pose pour l'utilisateur. La puce de rétroéclairage intégrée au ruban LED Govee TV Backlight 3 Lite propose une correction fisheye. Cette fonction étend la zone couverte par la lumière et affine le réglage des couleurs sur les bords de l'écran. Les angles de l'image sont ainsi mieux représentés sur le mur.

Extension de l'expérience immersive

La fonctionnalité Govee DreamView permet de relier jusqu'à sept autres éclairages Govee au ruban principal. Ces appareils supplémentaires reprennent les mêmes effets visuels créés par le rétroéclairage de la télévision. La lumière entoure alors l'ensemble de la pièce au lieu de rester confinée derrière l'écran. Cette fonctionnalité crée une ambiance immersive pour les cinéphiles amateurs.

Cette promotion sur Amazon s'inscrit dans une liste plus large de réductions Black Friday. D'autres articles comme les Airfryer Ninja Double Stack XL, les Amazon Fire Tv Stick HD ou les machines à café De'Longhi sont également disponibles à prix réduit. Le ruban LED Govee TV Backlight 3 Lite reste un choix populaire pour les utilisateurs souhaitant améliorer l'esthétique de leur espace de divertissement.