Profitez d'une remise de 50€ sur le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 sur Cdiscount. Découvrez ses performances AMD Ryzen 3 et sa RAM de 16 Go pour la bureautique.

Le détaillant en ligne Cdiscount a lancé une offre promotionnelle ciblée sur le modèle Lenovo IdeaPad Slim 3, un ordinateur portable accessible. Ce produit informatique est actuellement proposé au tarif exceptionnel de 449,99 euros. Cette nouvelle tarification représente une réduction immédiate de 50 euros par rapport au prix public habituel fixé à 499,99 euros. L'opération s'inscrit dans le cadre des opérations commerciales du Black Friday organisées par le plateforme de vente. Les consommateurs peuvent acquérir cet appareil en attendant l'épuisement du stock disponible.

Spécifications techniques et puissance AMD

La machine est équipée d'un processeur AMD Ryzen 3 30 capable de gérer les calculs requis par les logiciels de bureautique. Les utilisateurs estiment que cette puce suffit largement aux besoins quotidiens de productivité. L'intégration de la carte graphique AMD Radeon 610M permet l'affichage des fenêtres et des images sans nécessiter de composant dédié. Cette solution graphique est adaptée à la consultation de vidéos et à l'utilisation générale. Le système peut maintenir jusqu'à 16 Go de mémoire vive simultanément. Cette capacité permet d'ouvrir de nombreux programmes sans ralentissement notable.

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Stockage SSD et connectivité avancée

Le stockage des fichiers repose sur une unité SSD de 512 Go. Cette technologie utilise des puces mémoire pour garantir des démarrages rapides du système. L'ouverture des documents est également accélérée par rapport aux disques mécaniques traditionnels. La connexion sans fil s'appuie sur le standard Wi-Fi 6 en configuration 2x2. Cet équipement double les antennes pour améliorer les transferts de données sur les box compatibles. Le Bluetooth 5.2 assure la liaison avec les périphériques externes sans fil.

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Qualité d'affichage et design mobile

L'écran de 15,6 pouces offre une résolution de 1920 x 1080 pixels. Cette densité de pixels permet d'afficher deux fenêtres côte à côte confortablement. La dalle de type TN réagit rapidement aux changements d'image. Cependant, les angles de vision restent plus étroits. Il est recommandé de placer l'ordinateur face à l'utilisateur. Le châssis en Gris Arctique présente un design neutre. L'appareil pèse 1,62 kg. Cette légèreté facilite le transport dans un sac pour changer de lieu de travail.

Avis clients et conditions de l'offre

Les acheteurs ont attribué une note de 4,5 sur 5 à cet appareil. Cette évaluation est basée sur 114 avis collectés. Le produit est livré sans système d'exploitation installé. L'utilisateur doit choisir entre Windows ou une autre solution logicielle. L'offre est limitée dans le temps sur le site de Cdiscount. Des promotions connexes incluent un iPhone 15 reconditionné à 399,99 euros. Une Airfryer Ninja Foodi est proposée à 99,99 euros au lieu de 169,99 euros. Un aspirateur Tineco Floor One S5 est disponible à 169,99 euros. Un lave-linge Continental Edison de 12kg est vendu 299,99 euros. Une tablette Android est vendue 69,99 euros. Des AirPods 5 sont proposés à 129 euros.