Promo Black Friday : Le fauteuil Sihoo Doro C300 Pro V2 à 385,39 euros

Profitez de -16% sur le siège ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 ce Black Friday. Code promo SihooPS6 pour l'obtenir à 385,39 euros au lieu de 459,99.

Le siège de bureau ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 est actuellement proposé à un prix réduit pour la période du Black Friday. Ce modèle spécifique peut être acquis pour 385,39 euros contre un tarif initial de 459,99 euros. Cette offre s'applique spécifiquement à la version noire du fauteuil et exclut le repose-pieds de la configuration standard vendue.

Technologies d'adaptation corporelle intégrées

Le siège Sihoo Doro C300 Pro V2 utilise le système de suivi du corps DynaCore pour assurer un soutien personnalisé. Ce mécanisme répartit la pression sur quatre zones qui bougent de manière synchrone avec les mouvements de l'utilisateur. Le dossier SyncroFlex permet au fauteuil de s'adapter automatiquement à différentes morphologies dès la première utilisation. Le confort est également optimisé par le Smart Mechanism 2.0 qui ajuste la résistance selon le poids de la personne assise. Ce système garantit un soutien correct pour les utilisateurs pesant entre 40 et 100 kg.

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Soutien lombaire et confort musculaire

La chaise de bureau Sihoo Doro C300 Pro V2 intègre le soutien lombaire auto-adaptatif 2.0 pour prévenir les douleurs dorsales. Ce dispositif combine un large support enveloppant avec un ressort de décompression pour une meilleure adaptabilité. L'ajustement lombaire peut être configuré sur trois positions distinctes selon les besoins spécifiques. La marque Sihoo, présente sur le marché des chaises ergonomiques depuis quinze ans, a développé cette solution avec sa propre équipe de recherche. Le produit bénéficie d'une certification IGR et d'une garantie constructeur de trois ans sur l'ensemble des composants.

Réglages précis et positionnement multifonctions

Le fauteuil Sihoo Doro C300 Pro V2 offre une inclinaison réglable à 105, 120 ou 135 degrés pour s'adapter à différents moments de la journée. Un appui-tête 3D avec design incurvé et rembourrage moelleux soulage la nuque grâce à un ajustement dans trois directions. Les accoudoirs bioniques 8D limitent la pression sur les épaules et les coudes lors des sessions prolongées. Ces accoudoirs mobiles disposent d'une position dédiée aux jeux sur console portable pour plus de confort. La profondeur de l'assise est également ajustable pour répartir la pression uniformément sur les cuisses et les hanches.

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Conditions d'achat et modalités de test

Pour bénéficier de la réduction du Black Friday, les clients doivent utiliser le code promo SihooPS6 lors du paiement. L'offre est disponible sur le modèle au coloris noir sans option de repose-pieds intégrée. Le prix de 385,39 euros représente une économie par rapport au tarif de vente habituel de 459,99 euros. L'achat en lot propose des tarifs encore plus attractifs pour les professionnels ou les groupes. Le siège Sihoo Doro C300 Pro V2 peut être essayé pendant une période de 30 jours pour vérifier son adéquation avec l'utilisateur.

Disponibilité chez les revendeurs partenaires

Le fauteuil de bureau ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 est distribué par Amazon dans le cadre de cette promotion. La marque met l'accent sur l'esthétique et la fonctionnalité pour les télétravailleurs et les gamers. L'objectif est d'assurer le maintien du corps pour une concentration optimale pendant les longues heures de travail. La chaise full-body est conçue pour offrir un confort personnalisé dans diverses situations de vie.