Amazon réduit de moitié le prix de sa tablette Alexa Tablet 8 pour le Black Friday. L'appareil de 128 Go est disponible à 139,99 € avec accès à Google Play et une autonomie de 14 heures.

Amazon lance une offre exceptionnelle sur sa tablette Alexa Tablet 8 lors de l'événement Black Friday. L'édition 128 Go en coloris Bleu Sarcelle est désormais proposée à 139,99 €. Ce tarif constitue une réduction significative par rapport au prix habituel de l'appareil.

Prix réduit et caractéristiques techniques détaillées

La tablette Amazon Alexa Tablet 8 voit son coût divisé par deux durant cette période de soldes. Le prix affiché de 139,99 € est inférieur de 140 € au niveau le plus bas des 30 derniers jours, qui était établi à 279,99 €. Une autre configuration avec 64 Go de stockage est également disponible à 114,99 €. L'appareil repose sur un boîtier monobloc en aluminium et intègre un écran tactile de 8,7 pouces. Amazon met en avant sa légèreté, la comparant à un livre de poche pour une utilisation facile d'une seule main.

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Performances matérielles et accès aux services numériques

La puissance de traitement est assurée par une puce octocœur couplée à 4 Go de mémoire vive. La connectivité utilise la norme Wi-Fi 6 pour des transferts rapides. L'équipement photo comprend un capteur arrière de 8 mégapixels et un capteur avant de 5 mégapixels. L'audio est géré par deux haut-parleurs stéréo intégrés. L'utilisateur dispose d'un accès complet à Google Play pour installer des applications tierces.

Les services multimédias d'Amazon sont également pré-installés et accessibles directement. L'interface inclut Prime Video pour le streaming vidéo, Kindle pour la lecture numérique, Audible pour les livres audio et Amazon Music pour la musique. Un mode lecture Kindle spécifique coupe les notifications et optimise l'affichage du texte pour réduire la fatigue oculaire.

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Autonomie, compatibilité Alexa et retours des acheteurs

Amazon annonce une autonomie maximale de 14 heures en lecture vidéo continue. La tablette est conçue pour fonctionner avec l'assistant vocal Alexa+, dont l'accès est inclus dans le prix. La version promotionnelle actuelle affiche des publicités à l'écran. Une version sans publicité est proposée séparément aux utilisateurs qui souhaitent une expérience sans interruption. L'appareil possède une note moyenne de 3,8 sur 5 basée sur 196 évaluations.

Les clients soulignent positivement la taille compacte de la tablette, située entre un smartphone et une tablette classique. Les finitions et la fluidité de l'interface reçoivent des éloges réguliers. Toutefois, certains acheteurs regrettent le manque de clarté des instructions pour la mise en service initiale de l'appareil.