Profitez d'une remise de 100 euros sur l'Airfryer Ninja Foodi Flex 10,4L au prix de 169,99 euros pendant le Black Friday. Découvrez les fonctionnalités et le code promo exclusif.

Le géant de l'électroménager Ninja propose une offre promotionnelle majeure sur son appareil phare, l'Airfryer Ninja Foodi Flex, dans le cadre des soldes du Black Friday. Ce modèle polyvalent, doté d'une capacité généreuse de 10,4 litres, voit son prix officiellement réduit de 100 euros. Les consommateurs peuvent désormais acquérir cet équipement au coloris Bleu nuit pour la somme de 169,99 euros sur le site de la marque, une baisse significative par rapport à son prix de vente habituel de 269,99 euros.

Opportunité financière et réduction immédiate

Cette baisse de prix constitue une opportunité notable pour les acquéreurs potentiels cherchant à moderniser leur cuisine sans compromettre leur budget. En plus de la réduction directe affichée sur l'article, une promotion supplémentaire est accessible via un code de réduction spécifique. L'application du code PARISIENSN10 lors du processus de commande permet d'obtenir une remise complémentaire de 5 % sur l'ensemble du catalogue Ninja, sous réserve des exclusions tarifaires habituelles de la marque. Cette double dynamique de prix rend l'investissement particulièrement attractif pour les foyers envisageant un achat stratégique.

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Technologie de cuisson dual-zone et synchronisation

La caractéristique technique principale qui différencie cet appareil des fours traditionnels ou des frireuses à air classiques réside dans son tiroir amovible intégrant un séparateur modulable. Lorsque ce séparateur est positionné au centre du tiroir, il divise l'espace intérieur en deux zones de cuisson indépendantes. Cette configuration permet de préparer simultanément des aliments aux besoins calorifiques et temporels différents, comme des frites d'un côté et du poulet de l'autre, en appliquant des modes de cuisson distincts à chaque compartiment. L'intelligence de l'appareil assure la synchronisation parfaite des fins de cuisson, garantissant que les deux préparations soient prêtes et servies à la minute près.

Efficacité énergétique et gains de temps avérés

Les tests menés par le laboratoire de Ninja, notamment sur la cuisson de saucisses, indiquent des performances supérieures à celles d'un four à chaleur tournante standard. L'appareil revendique une vitesse de cuisson jusqu'à 65 % plus rapide, ce qui se traduit par un gain de temps quotidien considérable pour la préparation des repas. Parallèlement, l'efficacité énergétique est améliorée, avec une consommation d'énergie réduite de jusqu'à 45 %. Cette optimisation permet de chauffer un volume d'air beaucoup plus restreint que celui d'un four intégré, évitant ainsi le gaspillage d'énergie inhérent au préchauffage de grands espaces pour de petites quantités d'aliments.

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Polyvalence des modes et facilité d'entretien

Au-delà de la simple friture à l'air, le Ninja Foodi Flex intègre sept modes de cuisson programmables pour s'adapter à diverses techniques culinaires. L'utilisateur peut sélectionner le mode Max Crisp pour obtenir un croustillant intense sur les aliments surgelés, opter pour la déshydratation afin de préparer des snacks secs, ou utiliser la fonction de pousse des pâtes à pain pour la boulangerie maison. Le design a également pris en compte la maintenance quotidienne : le tiroir, le séparateur et les plaques intérieures sont compatibles avec le lave-vaisselle, facilitant le nettoyage. Une pince en silicone est également fournie dans le coffret pour manipuler les aliments chauds en toute sécurité.

Concurrence et alternatives sur le marché du Black Friday

Cette offre s'inscrit dans une stratégie commerciale plus large portée par Ninja et d'autres marques spécialisées durant la période des fêtes. Sur la même plateforme de vente, des promotions sont également observées sur d'autres appareils emblématiques, comme la Machine à café Ninja AutoBarista descendue à 599,99 euros ou la Machine à glaces CREAMi proposée à 169,99 euros. L'Airfryer DoubleStack XL de la même marque est quant à lui affiché à 179,99 euros. Pour les consommateurs hésitants, d'autres alternatives comme l'Air Fryer en verre Crispi Pro 7-en-1 sont disponibles à 199,99 euros, offrant un choix diversifié de capacités et de technologies pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.