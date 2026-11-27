Profitez du Black Friday chez SharkNinja pour acquérir l'airfryer Ninja DualZone à seulement 109,99 euros au lieu de 199,99 euros. Découvrez ses fonctionnalités double zone.

Lors des périodes de forte affluence comme le Black Friday, les consommateurs cherchent désespérément des appareils multifonctions capables de simplifier la préparation des repas familiaux. L'appareil emblématique de la marque SharkNinja, l'airfryer Ninja DualZone, s'inscrit parfaitement dans cette dynamique en proposant une solution innovante pour la cuisine quotidienne. Cet équipement de haute technologie réduit considérablement le temps passé en cuisine grâce à ses deux compartiments distincts.

Architecture Double Zone et Capacités

L'airfryer Ninja DualZone se distingue par sa structure unique comprenant deux tiroirs indépendants d'une capacité de 3,8 litres chacun. Cette configuration offre un volume total de 7,6 litres, permettant de cuisiner un plat complet pour toute la famille en une seule fois. L'utilisateur peut par exemple préparer un morceau de viande ou de poisson d'un côté et des frites ou des légumes de l'autre simultanément.

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Chaque panier peut accueillir jusqu'à un kilogramme de frites, ce qui répond aux besoins des familles nombreuses ou des convives nombreux. La fonction de synchronisation intégrée gère automatiquement les temps de cuisson pour garantir que les deux tiroirs terminent leur cycle exactement au même moment. Cette précision technique évite que les aliments ne refroidissent en attendant la fin de l'autre compartiment.

Six Modes de Cuisson Spécialisés

L'appareil dispose de six modes de cuisson dédiés pour s'adapter à une grande variété de recettes et d'aliments. Ces programmes incluent Air Fry, Max Crisp, Rôtir, Cuire au four, Déshydrater et Réchauffer. Le mode Air Fry permet de limiter les matières grasses jusqu'à 75 % par rapport à une friture traditionnelle tout en conservant le croustillant idéal des frites.

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Le mode Max Crisp est spécialement conçu pour redonner du croquant aux produits surgelés, tandis que le mode Déshydrater permet de conserver les aliments plus longtemps. Cette fonctionnalité contribue directement à éviter le gaspillage alimentaire en permettant aux utilisateurs de stocker des fruits ou des légumes séchés. Le temps de cuisson est également réduit jusqu'à 75 % par rapport à un four à chaleur tournante classique.

Avantages Hygiéniques et Entretien Facilité

L'utilisation sans bain d'huile élimine les nuisances olfactives et sanitaires liées à la friture traditionnelle. Les deux tiroirs disposent d'un revêtement antiadhésif sans PFAS, garantissant une cuisson saine sans risques pour la santé. De plus, ces éléments amovibles sont compatibles avec le lave-vaisselle, ce qui simplifie considérablement le nettoyage après le repas.

Prix Promo et Autres Offres SharkNinja

Pour cette période du Black Friday, l'airfryer Ninja DualZone est proposé à un prix exceptionnel de 109,99 euros sur le site officiel de SharkNinja. Ce tarif représente une économie de 90 euros par rapport au prix standard de 199,99 euros. Cet équipement fait partie d'un large éventail de promotions disponibles sur la boutique en ligne du groupe SharkNinja.

D'autres produits de la gamme Ninja font également l'objet de baisses de prix significatives pour les acheteurs avisés. Par exemple, l'Air Fryer Ninja Foodi Flex 7-en-1 de 10,4 litres est disponible à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros. La Machine à café Ninja AutoBarista passe à 599,99 euros au lieu de 799,99 euros.

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Les amateurs de glace peuvent opter pour la Machine à glace Ninja CREAMi 7-en-1 à 169,99 euros au lieu de 229,99 euros. Le Multi-styler et Sèche-Cheveux 5-en-1 Shark FlexStyle est également réduit à 179,99 euros au lieu de 249,99 euros. Ces offres cumulatives permettent de rénover entièrement sa cuisine et sa salle de bain à moindre coût.