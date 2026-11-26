La Fnac brade le pack Marshall Stanmore III et Major V à 299,99 euros au lieu de 549,99 euros. Découvrez les specs Bluetooth 5.2 et l'offre Black Friday.

La Fnac a lancé une offre commerciale exceptionnelle pour le Black Friday concernant le pack audio combinant l'enceinte Marshall Stanmore III et le casque Marshall Major V. Ce bundle spécifique, initialement positionné à 549,99 euros, est désormais accessible au prix réduit de 299,99 euros. Cette promotion de -45 % s'applique spécifiquement le jour du Black Friday, incitant les consommateurs à se ruer sur ce produit emblématique de la marque britannique.

Spécifications Techniques et Connectivité Bluetooth 5.2

L'enceinte Marshall Stanmore III utilise une connectivité Bluetooth 5.2 pour s'appairer à tout appareil mobile compatible. La portée maximale de cette connexion est de 10 mètres, définissant la distance optimale entre la source audio et l'enceinte sans perte de signal. Contrairement aux interfaces numériques modernes, le contrôle de l'écoute repose sur des commandes analogiques. Ces boutons physiques permettent d'ajuster le volume ou les paramètres directement sur le boîtier, sans nécessiter le passage par un écran tactile ou une application dédiée.

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Le système acoustique est divisé entre trois haut-parleurs distincts pour une reproduction fidèle du son. Les woofers produisent les basses fréquences avec une puissance de 50 watts, tandis que les tweeters gèrent les aigus avec une puissance de 15 watts. Cette répartition assure une couverture spectrale complète. L'intensité dynamique intégrée au processeur de l'ence ajuste automatiquement l'équilibre entre les graves et les aigus en fonction du volume choisi. Cette technologie permet de maintenir du relief et de la clarté dans la musique, même lors d'une écoute à faible intensité.

Design Écoresponsable et Dimensions du Matériel

La construction de l'enceinte Marshall Stanmore III privilégie l'engagement environnemental de la marque. Le boîtier est fabriqué sans PVC et intègre 70 % de plastique recyclé. L'ensemble des matériaux utilisés est exclusivement végétalien, répondant aux critères d'un choix écoresponsable pour les consommateurs soucieux de l'impact écologique de leurs achats électroniques. Les acheteurs ont salué cette qualité par une note de 5 sur 5, basée sur 225 avis clients recensés, témoignant d'une forte satisfaction utilisateur.

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Le format physique de l'enceinte est conçu pour s'intégrer discrètement dans un intérieur moderne. Le boîtier mesure 22 cm de hauteur, 25 cm de largeur et 41 cm de longueur. Avec un poids de 3260 grammes, le gabarit reste suffisamment léger pour être déplacé aisément d'une pièce à l'autre, tout en offrant une stabilité suffisante pour se poser sur une étagère ou une table. Le caisson de basses est intégré directement dans le corps de l'appareil, éliminant le besoin d'un sous-wrfer externe et évitant ainsi la connexion de câbles supplémentaires pour les graves.

Expérience Auditive et Casque Marshall Major V

L'enceinte dispose de la technologie de placement à compensation, une fonctionnalité technique conçue pour corriger les distortions acoustiques. Lorsque l'appareil est placé contre un mur ou à proximité de meubles, cette fonction annule les effets de renvoi du son par les surfaces proches. Cela garantit que la restitution audio reste nette et précise, indépendamment de l'endroit où l'utilisateur décide de poser l'enceinte dans sa pièce.

Le second élément du pack, le casque Marshall Major V, est un modèle supra-auriculaire qui se pose sur les oreilles. Ce design permet une écoute immersive tout en préservant une certaine conscience de l'environnement extérieur, évitant de gêner l'entourage ou de s'isoler totalement. Contrairement à l'enceinte qui est branchée sur le secteur et fonctionne sans batterie, le casque offre une mobilité accrue. Ce duo audio cible les utilisateurs cherchant à la fois la puissance sonore d'une enceinte stationnelle et la portabilité d'un accessoire personnel.

Disponibilité et Conditions de l'Offre Promotionnelle

L'offre promotionnelle est exclusivement disponible sur la plateforme de la Fnac. Le prix final de 299,99 euros remplace le tarif normal de 549,99 euros, représentant une économie significative pour l'acquisition de deux produits phares de la marque Marshall. Cette réduction ciblée sur le Black Friday invite les clients à profiter de l'offre rapidement avant épuisement des stocks. Les intéressés peuvent accéder aux détails de la vente et finaliser leur achat via le lien officiel de l'offre sur le site de la Fnac.