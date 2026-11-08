Promo Black Friday Emma : Matelas Original -40% à 371,40 euros

Profitez d'une remise de 40% sur le matelas Emma Original durant le Black Friday. Prix à 371,40 euros au lieu de 619 euros, avec garantie 10 ans et essai de 100 nuits inclus.

Le fabricant de literie Emma annonce une promotion agressive pour le Black Friday, offrant une réduction de 40% sur son produit phare. Cette offre exceptionnelle place le matelas Emma Original en tête des ventes, consolidant sa position dominante sur le marché du sommeil. La période de solde permet aux consommateurs d'accéder à ce modèle emblématique pour un montant significativement inférieur à son prix catalogue habituel.

Offre exclusive Black Friday à 371,40 euros

Grâce à la remise appliquée lors du Black Friday, le matelas Emma Original est désormais accessible à partir de 371,40 euros. Ce tarif représente une économie importante par rapport au prix initial de 619 euros affiché sur le site du fabricant. Cette réduction ciblée vise à répondre à la forte demande des consommateurs recherchant un investissement qualité pour leur couchage sans compromettre leur budget personnel.

Also read Emma divise par deux le prix de ce pack pour le Black Friday

Structure renforcée et soutien ergonomique personnalisé

Le matelas Emma Original dispose d'une épaisseur de 25 cm, conçue pour soutenir fermement le dos tout en offrant plus de douceur aux épaules et aux hanches. Sa nouvelle structure intègre des renforcements spécifiques au niveau des bords, garantissant un maintien assuré sur toute la surface de couchage. Ce dispositif permet également de suivre les courbes naturelles de chaque morphologie, assurant ainsi un confort optimal quelle que soit la position adoptée durant la nuit.

Technologies de mousse et ressorts ensachés à cinq zones

L'intérieur du matelas repose sur des ressorts ensachés divisés en cinq zones distinctes pour offrir un soutien adapté à chaque partie du corps. Ce cœur technique se combine à trois technologies de mousse innovantes : la mousse Airgocell pour une respirabilité élevée, la mousse MemoryAdapt pour respecter toutes les morphologies, et la mousse SupportBase pour soulager les points de pression. Cette architecture complexe permet de minimiser les réveils dus aux mouvements nocturnes du partenaire.

Advertisement

Formats variés et garantie de dix ans inclue

Les clients disposent d'un choix étendu parmi huit formats, allant du format simple 80x200 cm au format double 200x200 cm. L'achat s'accompagne d'une housse 100% polyester, lavable en machine jusqu'à 40°C, facilitant l'entretien courant du produit. En plus d'un service client réactif, le fabricant inclut systématiquement une garantie de 10 ans avec l'achat, offrant une tranquillité d'esprit à long terme pour l'investisseur.

Essai de cent nuits et livraison gratuite sans engagement

Livrable sans frais lors de la commande directe sur le site d'Emma, le matelas peut être essayé pendant 100 nuits complètes. Cette politique de test permet d'annuler l'achat avec des retours offerts et un remboursement intégral si le produit ne convient pas. Pour préserver le budget familial, il est également possible de régler le nouveau couchage en plusieurs échéances, rendant l'investissement plus digeste financièrement sur le long terme.