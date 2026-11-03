Promo Black Friday Dyson : le Cyclone V10 Fluffy à prix réduit

Profitez du Black Friday chez Dyson pour acquérir le Cyclone V10 Fluffy avec une remise de 120 euros. Découvrez les caractéristiques techniques et les conditions d'achat.

La période du Black Friday offre une opportunité commerciale majeure pour les amateurs de l' marque britannique Dyson, spécialisée dans les appareils électroménager s haut de gamme. Parmi les nombreux produits mis en avant par la enseigne lors de cette opération commerciale intensive, le modèle Dyson cyclone v10 fluffy se distingue par une offre particulièrement attractive pour les consommateurs. Cette promotion vise à répondre à la forte demande de ces aspirateurs sans fil performants et ergonomiques.

L'aspirateur Dyson cyclone v10 fluffy est actuellement proposé à un prix réduit de 449 euros, ce qui représente une remise immédiate de 120 euros pour les acheteurs. Cette baisse de prix s'inscrit dans le cadre des promotions mensuelles organisées par la marque pour maximiser l'expérience utilisateur. Le produit est spécifiquement conçu pour ceux qui recherchent un appareil puissant, fin et maniable, garantissant une efficacité de nettoyage supérieure lors des tâches domestiques.

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Caractéristiques techniques et performance

Le Dyson cyclone v10 fluffy pèse 2,66 kilos, une légèreté qui le rend extrêmement agréable à utiliser et à manipuler durant les séances de ménage. Son format compact lui permet de s'insérer facilement dans différents espaces de la maison sans encombrer. Malgré sa taille réduite, l'appareil affiche une puissance d'aspiration capable de fonctionner jusqu'à 60 minutes. Cette autonomie est rendue possible grâce à un moteur numérique délivrant une puissance de 150 aw, assurant une aspiration profonde et efficace sur tous les types de sols.

Comme l'ensemble des aspirateurs de la marque, le modèle dispose d'un système de filtration avancé qui ne laisse rien passer, garantissant ainsi la qualité de l'air intérieur. Son réservoir se vide sans contact, une fonctionnalité essentielle pour maintenir une hygiène maîtrisée de bout en bout. Cette technologie répond aux standards élevés de la marque en matière de finition soignée et de performance.

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Conditions d'achat et avantages clients

Pour acquérir cet appareil, il est recommandé de passer directement par le site internet officiel de la marque. En premier lieu, les clients bénéficient des meilleures remises pendant le Black Friday, ainsi que de la garantie du meilleur prix toute l'année. Dyson propose également la livraison à domicile offerte pour simplifier l'achat. Si un changement d'avis survient, il est possible de retourner gratuitement le Dyson cyclone v10 fluffy sous 30 jours.

Les consommateurs ont également la possibilité de payer en plusieurs fois pour faciliter la trésorerie. Enfin, en enregistrant l'appareil sur le site, il est facile de trouver les accessoires correspondants ainsi que les pièces détachées si besoin. Cette démarche permet de résoudre rapidement un problème avec l'un des composants, offrant ainsi un service après-vente complet et réactif pour l'entretien à long terme du produit.

Contexte éditorial

Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.