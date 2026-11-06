Promo Black Friday : Déshumidificateur Pro Breeze OmniDry à 164,55 euros

Profitez du Black Friday pour acquérir le déshumidificateur intelligent Pro Breeze OmniDry de 20L à 164,55 euros. Un appareil silencieux et connecté pour gérer l'humidité jusqu'à 30 m².

Le dispositif commercial du Black Friday offre une opportunité notable pour l'acquisition d'équipements domestiques essentiels. Le déshumidificateur intelligent Pro Breeze OmniDry de 20L constitue un exemple pertinent de cette offre. Cet appareil spécifique est conçu pour traiter les excès d'humidité sur des surfaces pouvant atteindre 30 m². Il vise à créer un environnement intérieur plus sain en prévenant le développement de moisissures.

Performance et contrôle de l'humidité domestique

La capacité de gestion de l'eau atteint 20 litres par jour selon les spécifications du fabricant. Cette puissance permet de réduire significativement la condensation observable sur les vitres. Un niveau d'humidité excessif constitue un facteur de risque pour la détérioration des lieux de vie. L'appareil intègre également un mode dédié à l'accélération du processus de séchage du linge.

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Prix promotionnel et conditions d'achat

Le coût initial de cet équipement se situe à 229,99 euros avant toute réduction. L'application du code promo exclusif Leparisien-12 ramène le prix final à 164,55 euros. Cette promotion est valable pour une livraison rapide et gratuite du produit. L'achat peut être effectué directement via la plateforme Amazon pour bénéficier de cette offre spécifique.

Niveaux sonores et modes de fonctionnement

Le maintien d'un silence optimal est assuré par un niveau sonore restant inférieur à 36 dBA. Le mode Nuit active un fonctionnement ultra-silencieux accompagné d'une lumière tamisée. Une minuterie ajustable sur 24 heures permet d'adapter le cycle de travail aux habitudes du foyer. Le mode Auto intervient pour atteindre et maintenir un taux d'humidité cible prédéfini.

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Connectivité et gestion à distance

La configuration de l'appareil peut être réalisée aisément via un smartphone personnel. L'application dédiée du fabricant Pro Breeze offre un contrôle complet à distance. La compatibilité avec les assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa est également intégrée. Un réservoir d'une capacité de 4 litres est inclus pour la récupération de l'eau.

Évacuation continue et efficacité énergétique

Un tuyau de vidange en continu est disponible pour une évacuation directe de l'eau produite. Cette option évite le vidage manuel régulier du réservoir interne. La conception de cet outil de traitement de l'air privilégie une faible consommation énergétique. Ces caractéristiques en font un compagnon quotidien discret et efficace pour la qualité de l'air intérieur.