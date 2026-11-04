Promo Black Friday : ASUS TUF Gaming F16 à 799,99 € avec RTX 4050 chez Cdiscount

Cdiscount propose l'ASUS TUF Gaming F16 à 799,99 € au lieu de 899,99 €. Ce PC portable gamer intègre une RTX 4050 et un écran 144 Hz, idéal pour les joueurs.

À quelques semaines du Black Friday, dénicher un ordinateur portable gaming doté d'une carte graphique dédiée sous la barre des 800 euros constitue un véritable défi. Cdiscount a sélectionné le modèle ASUS TUF Gaming F16, équipé d'une puce NVIDIA GeForce RTX 4050, qu'il propose désormais à 799,99 euros contre 899,99 euros auparavant. Cette offre s'adresse spécifiquement aux joueurs recherchant un matériel performant sans excéder leur budget initial.

Une configuration minimale recommandée pour le jeu

L'ASUS TUF Gaming F16 représente l'entrée de gamme de la marque ASUS dans le secteur du gaming mobile. La déclinaison TUF607 retenue par le distributeur associe un processeur Intel Core 5 210H à la carte graphique RTX 4050. Cette combinaison vise à offrir un niveau de performance jugé minimal par les experts pour une expérience de jeu fluide. Le prix affiché inclut également 16 Go de mémoire vive DDR5-5600, une quantité suffisante pour les jeux modernes.

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Cependant, cette machine est livrée sans système d'exploitation préinstallé. L'utilisateur devra donc prévoir l'installation d'une licence Windows ou d'une distribution Linux pour rendre l'appareil fonctionnel immédiatement. Cette absence de logiciel intégré explique partiellement le positionnement tarifaire agressif du produit sur la plateforme de e-commerce.

Performances graphiques et connectique complète

La puissance de la RTX 4050 est optimisée grâce à une enveloppe thermique allant jusqu'à 140 watts, dont 25 watts de Dynamic Boost. Cette gestion énergétique permet à la carte graphique de délivrer ses performances maximales. Un commutateur MUX assure une connexion directe entre la puce graphique et l'écran pendant les sessions de jeu, réduisant ainsi les latences inutiles.

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L'écran tactile de 1920 x 1200 pixels au format 16:10 atteint une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Il prend en charge la technologie G-Sync pour limiter les déchirures d'image et dispose d'un traitement mat pour réduire les reflets sous un éclairage de bureau. Les 16 Go de RAM occupent deux emplacements SO-DIMM, permettant une extension jusqu'à 64 Go si nécessaire.

Le stockage repose sur un SSD M.2 de 512 Go, avec un second emplacement disponible pour ajouter ultérieurement un disque supplémentaire. La connectique inclut un port Thunderbolt 4, un HDMI 2.1 pour les moniteurs externes et une prise RJ45 pour une connexion filaire stable. Le Wi-Fi 6 assure la connexion sans fil pour les déplacements hors domicile.

Impact concret et limites pour les utilisateurs

Cette configuration cible prioritairement le jeu en résolution native 1920 x 1200 pixels. Les 144 Hz profitent aux jeux compétitifs lorsque la carte graphique suit le rythme. Hors du gaming, la RTX 4050 avec ses 6 Go de mémoire vidéo accélère les logiciels de montage exploitant le GPU NVIDIA. Elle convient donc aussi aux étudiants ayant besoin d'une machine polyvalente pour les cours et le travail.

Avec un poids de 2,2 kg et un chargeur de 240 watts, cet appareil reste peu adapté au nomadisme quotidien. Sa batterie de 56 Wh ne permet pas de longues journées loin d'une prise électrique. De plus, la dalle ne couvre que 45 % de l'espace colorimétrique NTSC, ce qui la rend inadaptée à la retouche photo professionnelle exigeante.

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Pour valider cet achat avant le Black Friday, il convient de vérifier la fiche technique sur Cdiscount. Le prix final de 799,99 euros reflète une remise de 100 euros, mais l'absence de Windows constitue un coût supplémentaire à anticiper. Cette offre séduira les joueurs installés à leur bureau plutôt que ceux cherchant un ultrabook léger.