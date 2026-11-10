Promo Black Friday Amazon : jusqu'à 800€ de remise sur les Google Pixel

Amazon dévoile ses offres Black Friday anticipées pour les smartphones Google Pixel. Jusqu'à 800€ de réduction sur les Pixel 10 Pro Fold et 11 Pro Fold. Découvrez les meilleures réductions disponibles dès le 10 novembre 2026.

Le géant du e-commerce Amazon anticipa massivement le Black Friday ce mardi 10 novembre 2026 en réduisant drastiquement le prix de sa gamme de smartphones et d'accessoires Google Pixel. Les consommateurs peuvent désormais acquérir des appareils de dernière génération, tels que le Pixel 11 Pro Fold ou le Pixel 10 Pro XL, à des tarifs nettement inférieurs à ceux pratiqués lors de leur mise sur le marché.

Des réductions record jusqu'à 800 euros sur les pliants

Les modèles pliants Google bénéficient des baisses de prix les plus significatives, atteignant des sommets historiques pour le site de vente en ligne. Le Google Pixel 10 Pro Fold voit son prix chuter de 800 euros par rapport à son lancement initial de 1 799 euros, le propulsant sous la barre psychologique des 1 000 euros. Ce modèle, qui obtient une note de 9 sur 10 dans les tests, offre un écran intérieur de 8 pouces, une certification étanche IP68, une batterie de 5 015 mAh et une promesse de mises à jour d'Android et de sécurité étalées sur sept ans. Notre évaluation technique souligne cependant que l'appareil reste épais et lourd, pesant 258 grammes, ce qui le place en position défavorable face aux concurrents comme Samsung et Honor.

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La nouvelle génération de pliants ne reste pas en marge de cette dynamique commerciale agressive. Le Pixel 11 Pro Fold, testé en septembre dernier, est disponible en version 512 Go pour 1 899 euros. Ce tarif représente un prix inférieur à celui de lancement de sa déclinaison 256 Go, qui était fixée à 1 999 euros. Bien que la baisse ne représente qu'une décote de 10%, il s'agit du prix le plus bas jamais observé sur cette période chez Amazon. Ce dispositif progresse principalement sur les capacités photographiques et le poids, tout en affichant une puissance brute légèrement en retrait par rapport aux générations précédentes.

Choix photo et autonomie pour les modèles standards

Pour les utilisateurs privilégiant la photographie, le Pixel 10 Pro XL représente une opportunité financière majeure avec une économie de 600 euros. Lancé initialement à un prix bien plus élevé, il est actuellement proposé à 699 euros. Ce terminal se distingue par son téléobjectif 5x de 48 mégapixels, considéré comme nettement plus avancé que celui du modèle de base Pixel 10. Cependant, l'évaluation technique signale que la puce Tensor G5 peut chauffer lors de charges lourdes et que l'autonomie demeure juste pour un écran de 6,8 pouces.

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Le segment des smartphones compacts est également visé par une politique de déstockage ciblée. Le Pixel 10 Pro est désormais proposé à 499 euros, soit une baisse de 400 euros par rapport à son prix de lancement de 899 euros. Ce modèle plus léger, mesurant 239 grammes contre 258 pour le Pro XL, intègre un capteur principal plus grand et une recharge sans fil à 25 watts. Les experts notent que la puce Tensor G6 y est moins rapide et que la batterie est plus petite, bien que le test lui accorde une note de 8 sur 10. Pour un budget maîtrisé, le Pixel 10 classique offre un rapport qualité-prix cohérent avec ses sept ans de support logiciel.

Accessoires connectés et perspectives de mise à jour

La gamme d'accessoires connectés n'est pas en reste dans cette offensive commerciale anticipée. La Pixel Watch 4, proposée en deux tailles 41 mm et 45 mm, est vendue 269 euros. Cette offre inclut systématiquement la connectivité LTE, une fonctionnalité initialement réservée à des versions plus onéreuses lancées à 449 et 549 euros respectivement. L'appareil permet des appels d'urgence par satellite et affiche une autonomie allant jusqu'à 30 heures pour le modèle 41 mm et 40 heures pour le 45 mm. Une souscription à Fitbit Premium demeure obligatoire pour accéder à certaines analyses de santé avancées.

L'ensemble de ces promotions est actif dès le mardi 10 novembre 2026, avant la date officielle du Black Friday qui tombera le vendredi 27 novembre 2026. Aucune exigence de coupon ou d'abonnement Prime n'est nécessaire pour bénéficier de ces tarifs. Les mises à jour logicielles garanties jusqu'en 2032 pour les modèles pliants assurent une pérennité numérique importante pour les acheteurs. Cette sélection couvre six offres distinctes, offrant une diversité de prix et de fonctionnalités pour s'adapter aux différents usages numériques du marché technologique actuel.