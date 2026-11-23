Profitez d'une remise exclusive sur l'airfryer Ninja 7 en 1 Foodi Flex lors du Black Friday. Le prix tombe à 161,49 euros avec le code PARISIENSN10 pour un modèle de 10,4 litres.

Le airfryer Ninja 7 en 1 Foodi Flex connaît actuellement une baisse de prix significative dans le cadre des promotions du Black Friday. Initialement présenté avec une étiquette de 179,99 euros, cet appareil de cuisson électrique est désormais proposé à un tarif attractif. Ce nouvel épisode promotionnel permet aux consommateurs soucieux de leur budget d'acquérir un équipement haute performance à un coût réduit.

Offre Black Friday et Code Promo Ninja

La promotion directe fixe le prix de vente de l'appareil à 169,99 euros sur la boutique officielle de la marque Ninja. Cette réduction immédiate représente une première étape favorable pour l'achat. Cependant, une opportunité supplémentaire existe pour les acheteurs avisés qui disposent d'un code de réduction spécifique.

Also read Airfryer Ninja Double Stack XL : Promotion Black Friday à 169,99 euros sur Amazon

En utilisant le code promo PARISIENSN10 au moment du paiement, le montant final est encore abaissé. Le prix total de l'achat s'élève alors à 161,49 euros. Cette offre constitue une condition sine qua non pour atteindre le coût le plus bas disponible actuellement sur ce modèle spécifique de fritueuse.

Technologie Flex et Capacités de Cuisson

L'appareil Ninja Foodi Flex se distingue par sa capacité de 10,4 litres, offrant un volume suffisant pour préparer des repas complets pour huit personnes ou plus. Sa caractéristique principale réside dans son tiroir de cuisson qui peut être divisé en deux zones identiques grâce à un séparateur amovible.

Advertisement

Cette conception permet une polyvalence exceptionnelle en activant des programmes de cuisson différents pour chaque moitié du tiroir. Les utilisateurs peuvent ainsi cuire un plat principal et un accompagnement simultanément mais avec des paramètres distincts. La fonctionnalité SYNC assure que les deux zones terminent leur cuisson en même temps, optimisant ainsi le temps de préparation.

Pour ceux qui préfèrent la simplicité, la fonction MATCH permet de dupliquer instantanément les réglages d'une zone sur l'autre. Cette technologie répond aux besoins de ceux qui souhaitent préparer plusieurs portions d'un même aliment, comme des frites ou des ailes de poulet, avec une homogénéité parfaite.

Sept Fonctions et Entretien Simplifié

La gamme de fonctions de cet électroménager comprend l'Air Fry pour une friture sans huile utilisant jusqu'à 75 pour cent moins de matières grasses qu'une friture traditionnelle. Le mode Max Crisp est dédié à un croustillant maximal, tandis que Roast et Bake permettent de rôtir ou de cuire au four traditionnellement.

L'appareil intègre également des modes Reheat pour réchauffer les restes efficacement, Dehydrate pour sécher les aliments, et Prove pour faire lever les pâtes ou fermenter les ingrédients. Chaque zone de cinq litres peut accueillir un poulet de deux kilos ou jusqu'à un kilogramme et demi de frites.

Advertisement

L'entretien est facilité par des éléments antiadhésifs compatibles avec le lave-vaisselle. Le panneau de commandes tactile est conçu pour une prise en main intuitive. Une pince en silicone est fournie avec l'achat pour manipuler les aliments chauds en toute sécurité.