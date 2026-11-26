Profitez d'une réduction de 25 % sur le sérum de nuit Kérastase 8h Nutritive chez Sephora pendant le Black Friday 2026. Ce soin capillaire professionnel est désormais à 42,75 euros au lieu de 57 euros.

Sephora a conçu une offre stratégique pour le Black Friday 2026, permettant aux consommateurs de bénéficier d'une remise de 25 % sur une sélection étendue de produits cosmétiques. Parmi les produits mis en avant lors de cette opération commerciale, le sérum de nuit 8h Nutritive de la marque Kérastase occupe une place de choix. Ce soin capillaire spécifique est actuellement proposé à un tarif promotionnel de 42,75 euros sur la plateforme en ligne de la enseigne de beauté. Le prix de vente habituel de ce produit s'élevait à 57 euros avant la baisse de prix.

Une offre Black Friday 2026 sur le sérum Kérastase 8h Nutritive

Le sérum de nuit 8h Nutritive de Kérastase est un soin professionnel conçu pour un traitement en profondeur des cheveux secs. La formulation de ce produit ne nécessite pas de rinçage après son application, ce qui en fait une étape de beauté facile à intégrer dans une routine nocturne. Les utilisateurs doivent l'appliquer le soir avant de se coucher, permettant ainsi au sérum d'agir tout au long de la nuit. Cette longue durée d'action favorise une nutrition intense et revitalisante des fibres capillaires pendant le repos.

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Les ingrédients et la tendance skinification capillaire

Ce sérum de nuit 8h Nutritive s'inscrit dans la tendance de la skinification des cheveux, qui consiste à utiliser des actifs cosmétiques habituellement réservés au soin du visage sur les cheveux. Le produit est enrichi en protéines d'origine végétale et en niacinamide, deux ingrédients clés pour le traitement des cheveux secs. L'application nocturne permet de suivre le cycle naturel de régénération des cellules, et plus particulièrement celui des cheveux. La fibre capillaire se trouve ainsi gainée par le sérum, ce qui assure une hydratation profonde sur toute la longueur de la chevelure.

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Résultats visibles sur les cheveux et la marque Kérastase

Le sérum de nuit 8h Nutritive de Kérastase offre des résultats mesurables sur la structure des cheveux. Pour ceux qui souhaitent réduire les frisottis, le produit affirme les diminuer de 84 %. De plus, le sérum forme une enveloppe protectrice autour de la fibre capillaire, rendant les cheveux moins cassants. Cette protection supplémentaire limite également l'apparition des pointes fourchues, améliorant ainsi la santé globale des cheveux. Kérastase est une marque française historique créée par le groupe L'Oréal. Traditionnellement vendue dans les salons de coiffure, la marque est désormais disponible sur des plateformes de vente en ligne comme Sephora.

Disponibilité et prix du sérum de nuit 8h Nutritive

Les clients peuvent acquérir le sérum de nuit 8h Nutritive de Kérastase au prix réduit de 42,75 euros au lieu de 57 euros. Cette offre est disponible à l'occasion du Black Friday sur le site de vente en ligne de Sephora. Ce tarif constitue une opportunité économique pour acquérir un soin professionnel habituellement plus onéreux. La promotion s'inscrit dans la stratégie globale de Sephora pour attirer les acheteurs cette saison des fêtes.