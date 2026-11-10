Promo Black Friday 2026 : Proton Pass Plus à -60% pour 12 mois

Profitez d'une remise de 60% sur Proton Pass Plus ce Black Friday 2026. Découvrez les fonctionnalités de sécurité et de gestion d'identité de Proton AG.

Pendant le Black Friday 2026, Proton AG propose une offre exceptionnelle sur son gestionnaire de mots de passe Proton Pass Plus. Les utilisateurs peuvent bénéficier d'une réduction de 60% sur le premier mois de leur abonnement à la suite Proton Pass Plus. Cette promotion s'applique pour une durée de douze mois. Elle permet d'accéder à l'une des solutions de gestion d'identifiants les plus sécurisées du marché pour un coût réduit.

Chiffrement bout en bout et protection Proton Sentinel

Proton Pass Plus est un gestionnaire de mots de passe sécurisé qui chiffre les informations de bout en bout. Vos données sont protégées depuis votre appareil connecté jusqu'aux serveurs de Proton. Personne ne peut accéder à vos données à part vous-même. Proton ne peut pas consulter vos informations personnelles. Cette suite inclut également l'authentification multifacteur et les identifications biométriques.

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Proton Sentinel est une autre fonctionnalité clé de cette suite. Des experts en cybersécurité de Proton luttent contre toute tentative de prise de contrôle. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour protéger vos comptes. Cette approche proactive assure une défense efficace contre les menaces en ligne. La sécurité est une priorité absolue pour Proton AG.

Surveillance Pass Monitor et authenticateur intégré

Proton Pass Plus intègre Pass Monitor pour vérifier la potentielle compromission de vos comptes. Cette fonctionnalité passe au peigne fin le Dark Web et vous alerte immédiatement en cas de problème détecté. Vos adresses mail et les alias que vous générez sont également surveillés. Pass Monitor signale les comptes pour lesquels la double authentification semble inactive.

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Cette alerte encourage l'activation de la sécurité sur vos comptes. Proton Pass Plus intègre aussi son propre authentificateur de double authentification. Vous enregistrez les codes à usage unique de vos comptes à côté des identifiants correspondants. Proton Pass les remplit automatiquement au moment de la connexion. Cela évite de jongler avec une application dédiée pour la sécurité.

Gestion d'identité et génération d'alias hide-my-email

Cette suite ne se contente pas d'enregistrer vos mots de passe. Vous pouvez remplir votre fiche d'identité dans l'onglet Identités. Vous enregistrez vos numéros de carte d'identité, de compte bancaire ou de passeport. D'autres informations pratiques comme un contact ou un mot de passe Wi-Fi peuvent être stockées. Vous pouvez joindre une pièce jointe pesant jusqu'à 100 Mo.

Proton Pass Plus vous génère également des alias d'e-mail. La fonctionnalité Hide-my-email masque votre adresse mail derrière un alias. Cela permet de s'inscrire aux newsletters sans communiquer votre adresse principale. Si un alias reçoit du spam, vous pouvez le désactiver. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour maintenir votre vie privée en ligne.