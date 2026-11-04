Promo Bissell sur Cdiscount : -50% sur le CrossWave OmniForce Edge ce 4 novembre

Découvrez l'offre exceptionnelle de Cdiscount pour le mercredi 4 novembre 2026. Profitez de plus de 50% de réduction sur l'aspirateur balai laveur Bissell CrossWave OmniForce Edge. Offre limitée jusqu'à minuit.

Le plateforme de commerce en ligne Cdiscount propose une offre promotionnelle exceptionnelle ce mercredi 4 novembre 2026. Cette journée est dédiée à une réduction significative sur l'électroménager domestique, avec une mise en avant particulière de l' aspirateur balai laveur Bissell CrossWave OmniForce Edge.

Opportunite commerciale sur l'aspirateur Bissell

L'aspirateur balai laveur Bissell CrossWave OmniForce Edge est actuellement vendu au prix réduit de 159,99 euros. Ce tarif constitue une baisse drastique par rapport au prix de vente habituel de 299 euros, représentant une remise exceptionnelle de plus de 50 %. Cette offre commerciale est strictement limitée dans le temps, puisque la promotion prend fin définitivement à minuit, le 4 novembre 2026. Les consommateurs doivent donc agir rapidement pour bénéficier de ce prix unique avant la fermeture de l'offre.

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Caracteristiques techniques et performances

Cet appareil polyvalent est conçu pour le nettoyage en profondeur du parquet, du carrelage et le rafraîchissement des tapis. Il intègre trois modes de nettoyage distincts adaptés aux besoins variés : Power Vac, Power Mop et Turbo. La technologie ZeroGap permet un nettoyage précis au plus près des bords et des plinthes. De plus, l'appareil s'incline à 180 degrés pour glisser facilement sous les meubles bas.

Autonomie et entretien du produit

L'aspirateur balai laveur Bissell CrossWave OmniForce Edge dispose d'une autonomie de 30 minutes, suffisante pour les tâches ménagères courantes. Il est équipé d'un réservoir d'eau propre de 0,66 litre et d'un réservoir d'eau sale de 0,44 litre. La technologie anti-enchevêtrement est également intégrée pour gérer efficacement les cheveux et les poils d'animaux, empêchant leur accumulation autour de la brosse. La livraison en point de retrait est offerte pour cette promotion.

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Programme Cdiscount a Volonte et avantages lies

Les acheteurs peuvent également profiter des avantages du programme de fidélité Cdiscount à Volonté, qui coûte 29 euros par an. L'abonnement inclut la livraison express offerte et un système de cagnottage. Les nouveaux utilisateurs peuvent tester le service pendant 6 jours gratuitement. Si l'abonnement ne permet pas d'économiser au moins 29 euros dans l'année, Cdiscount rembourse la différence sur la cagnotte.

Autres alternatives disponibles sur la plateforme

Cdiscount propose également d'autres aspirateurs balais laveurs à des prix attractifs lors de cette opération. Le modèle Proscenic F10 Ultra est disponible à 169,99 euros au lieu de 399,99 euros. Il offre une puissance d'aspiration de 25 000 Pa et une autonomie de 60 minutes. Le Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Complete est quant à lui proposé à 149,99 euros au lieu de 159,99 euros, avec 35 minutes d'autonomie.

Dernieres informations sur l'offre limitee

Toutes ces offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Les conditions générales de vente et les modalités précises de la promotion sont disponibles directement sur le site internet de Cdiscount. Cette opération vise à attirer les consommateurs vers les solutions de nettoyage intelligentes tout en profitant d'un contexte de prix très compétitifs.