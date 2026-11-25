Profitez de -22,5% sur le vélo de compétition Trek Madone SLR 7. Ce modèle haute performance à 7,52 kg est désormais proposé à un prix très agressif pendant la Black Week chez Alltricks.

La plateforme de vente en ligne Alltricks lance une offre exceptionnelle durant la période de la Black Week avec une réduction significative sur son modèle phare de cyclisme. Le vélo de route Trek Madone SLR 7, une référence technique destinée aux compétitions, subit actuellement une baisse de prix de 1 800 €, représentant une remise de 22,5 %.

Cette promotion s'applique spécifiquement à la version équipée du groupe électronique Shimano Ultegra Di2 12 vitesses et des roues carbone Bontrager Aeolus Pro 51 tubeless ready. Le cadre en carbone OCLV 900, l'un des plus légers et rigides du marché, est ainsi accessible avec des composants haut de gamme déjà intégrés.

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Une architecture technique pour la performance pure

Le Trek Madone SLR 7 repose sur un châssis en OCLV 900 qui représente la série la plus compacte et la plus rigide développée par Trek. Cette structure ultra-légère permet d'atteindre un poids total de la machine de 7,52 kg. Le système de transmission Shimano Ultegra Di2 assure des changements de vitesses en une fraction de seconde, même sous forte charge, sans aucune intervention manuelle ou maintenance de câbles.

La technologie IsoFlow est intégrée au tube de selle pour permettre un léger flex arrière qui filtre les vibrations de la route. Cette innovation réduit considérablement la fatigue sur les longues sorties sans compromettre la rigidité au pédalage. Le profil Full System Foil optimise l'aérodynamisme sur chaque tube du cadre pour minimiser la traînée.

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Composants aérodynamiques et ergonomie intégrée

Le cockpit monopièce Trek Aero RSL guide les câbles en interne, créant un profil aérodynamique sans jonction visible. Les roues Bontrager Aeolus Pro 51, en carbone tubeless ready, sont conçues pour réduire la traînée en profondeur. Elles sont associées à des pneus de 28 mm qui absorbent les aspérités du revêtement tout en maintenant une excellente vélocité de roulement.

Le boîtier de pédalier T47 fileté est utilisé pour supprimer les craquements fréquents des montages press-fit traditionnels. Le passage de vitesses électronique garantit une réactivité immédiate, offrant un avantage tangible lors des relances en virage ou des attaques en côte dès les premières utilisations.

Impact financier et positionnement sur le marché

Un niveau d'équipement réunissant un cadre OCLV 900, des roues carbone et un groupe électronique se négocie habituellement bien au-delà de 8 000 € sur le marché du vélo de compétition. La réduction de 1 800 € proposée par Alltricks rend cette configuration extrêmement compétitive en termes de rapport qualité-prix. Le prix final est donc nettement inférieur à la moyenne constatée pour des spécifications aussi pointues.

Il convient de noter que les tarifs mentionnés sont à titre indicatif et susceptibles d'évoluer en fonction des stocks et des conditions de l'offre. Certains liens peuvent être tracés et générer une commission pour le média partenaire. Le choix d'un cockpit monopièce optimise l'aérodynamisme mais rend tout ajustement de position plus complexe qu'un montage classique, nécessitant une expertise technique pour les réglages.