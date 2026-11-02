Promo AliExpress Black Friday : Galaxy Buds 3 Pro à 79€ avec code

Profitez d'une offre Black Friday sur AliExpress : les Galaxy Buds 3 Pro tombent à 79€ grâce au code 11FR13. Une opportunité pour les utilisateurs Galaxy.

Les Galaxy Buds 3 Pro de Samsung sont actuellement en promotion sur la plateforme AliExpress, marquant le début des opérations du mois du Black Friday. Cette offre spéciale, liée aux promotions du Singles' Day du 11 novembre, permet d'acquérir ces écouteurs à un tarif particulièrement attractif. En utilisant le code de réduction 11FR13, le prix final s'établit à 79 euros, ce qui représente une baisse significative par rapport aux 84 euros relevés précédemment lors de la rentrée scolaire. Cette promotion est valable jusqu'au 18 novembre, offrant ainsi une fenêtre d'achat étendue pour les consommateurs intéressés par ce modèle audio haut de gamme.

Caractéristiques techniques et design innovant

Lancés en juillet 2024, les Galaxy Buds 3 Pro ont introduit un nouveau design chez Samsung avec l'ajout d'une tige, différent des modèles précédents à forme ronde. Ils sont équipés d'un haut-parleur à deux voies sophistiqué, intégrant un tweeter planaire pour offrir une qualité sonore précise. Cet équipement profite du codec Samsung SSC UHQ, capable de monter jusqu'à 24 bits et 96 kHz, mais uniquement avec un smartphone Galaxy compatible. Sur d'autres appareils, le son se limite aux codecs AAC ou LC3. Chaque écouteur pèse seulement 5,4 grammes, assurant un port confortable et discret pour une utilisation prolongée.

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La réduction de bruit adaptative est une fonctionnalité clé qui ajuste automatiquement le filtrage des sons environnants. Elle est particulièrement efficace dans les transports en commun, atténuant le bruit des trains ou des bus sans nécessiter de réglage manuel. De plus, la détection vocale permet de basculer automatiquement en mode ambiant dès que l'utilisateur prend la parole, évitant ainsi d'avoir à retirer un écouteur pour interagir avec autrui. Une fonctionnalité de détection des sirones permet également de réduire l'isolement acoustique lorsqu'un véhicule d'urgence s'approche, garantissant une meilleure sécurité pour l'utilisateur.

Autonomie et résistance aux intempéries

Certifiés IP57, les Galaxy Buds 3 Pro sont résistants à la poussière et à une immersion temporaire dans l'eau. Cette caractéristique les rend idéaux pour les séances de sport sous la pluie ou pour résister à la transpiration intense. L'autonomie annoncée par Samsung est de six heures d'écoute avec la réduction de bruit active activée. En utilisant le boîtier de recharge, qui supporte les charges par USB-C et sans fil, l'autonomie totale peut atteindre jusqu'à 26 heures. Cette durée est considérée comme très compétitive pour une paire d'écouteurs sans fil de cette gamme.

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La tige des écouteurs accueille des commandes gestuelles, y compris le réglage du volume. Cela permet à l'utilisateur de modifier le son sans avoir à sortir son téléphone de sa poche, ce qui est particulièrement pratique lors de déplacements. Le boîtier se recharge rapidement et offre une solution de mobilité optimale pour les utilisateurs qui sont souvent connectés tout au long de la journée. La combinaison de ces fonctionnalités physiques et logicielles fait des Galaxy Buds 3 Pro un équipement polyvalent pour un usage quotidien intensif.

Compatibilité et écosystème Samsung

L'offre vise principalement les possesseurs de smartphones Galaxy, car c'est avec cet écosystème que l'on profite pleinement de toutes les fonctionnalités. L'appairage simplifié, le son haute fidélité 24 bits et la fonction Interprète qui traduit les conversations en temps réel sont exclusivement optimisés pour les appareils récents de Samsung. La fonction Interprète nécessite un réseau connecté et un Galaxy compatible pour fonctionner correctement, offrant une assistance linguistique utile en voyage. Pour les utilisateurs d'autres marques, certaines de ces fonctionnalités avancées ne seront pas accessibles.

Sur iPhone, une grande partie de l'intérêt de ces écouteurs disparaît, et les AirPods s'intègrent bien mieux à l'écosystème Apple. Les utilisateurs d'Android non-Samsung peuvent envisager les Nothing Ear (3a), mentionnés dans le comparatif des meilleurs écouteurs sans fil. Pour ceux qui privilégient la dernière technologie, les Galaxy Buds 4 Pro coûtent près du double, soit environ 152 euros, offrant un design encore plus récent. La différence de prix de 73 euros pour les Buds 3 Pro à 79 euros reste toutefois significative pour ceux qui acceptent une génération légèrement antérieure.

Conditions d'achat et garantie

Il est important de noter qu'il s'agit d'une version d'import achetée sur AliExpress, ce qui signifie que la garantie Samsung France n'est pas automatiquement assurée. Les acheteurs doivent vérifier la validité de la garantie auprès du vendeur spécifique avant de valider leur panier. La remise de 49 pour cent affichée est calculée sur un prix barré propre au marchand, mais l'intérêt réel réside dans la comparaison avec les prix précédents. Il est conseillé de vérifier que les Galaxy Buds 3 Pro s'affichent bien à 79 euros avec le code 11FR13 avant de finaliser l'achat.

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Cette offre représente une affaire claire pour les possesseurs de smartphones Galaxy qui cherchent à acquérir des écouteurs haut de gamme à un prix réduit. Pour les autres utilisateurs, il est recommandé de se tourner vers des alternatives comme les Sony WF-1000XM6 ou les AirPods Pro 3, bien que ces derniers dépassent souvent les 200 euros. Le choix final dépendra donc de l'appareil mobile utilisé et de l'importance accordée à l'intégration totale de l'écosystème Samsung. Les sportifs apprécieront surtout la certification IP57 et la qualité sonore pour leurs entraînements.