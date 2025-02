Promesse Non Tenue: L'Accès à la Culture pour Tous les Étudiants

Un rapport de la Cour des comptes révèle que la promesse d'Emmanuel Macron d'offrir un accès égal aux arts et à la culture à tous les élèves est loin d'être réalisée. Des disparités importantes existent entre les établissements et les régions, et la méthodologie pour mesurer l'accès à la culture reste floue.

Dans un rapport publié jeudi 13 février, la juridiction indépendante met en lumière le fait que la promesse d'Emmanuel Macron de démocratiser l' accès à la culture pour tous les élèves est loin d'être tenue. Offrir le même accès aux arts et à la culture aux élèves tout au long de leur scolarité, une vaste chimère ? Emmanuel Macron en avait fait une promesse de campagne , en 2017.

Le Président avait assuré qu'à la fin de son premier quinquennat, 100 % des jeunes de 3 à 18 ans devaient bénéficier, tout au long de leur scolarité, d'une éducation artistique et culturelle, raccourcie dans l'acronyme «EAC». Huit ans plus tard, on en est encore loin, révèle un rapport de la Cour des comptes publié jeudi 13 février, avec de grandes disparités entre les établissements et les territoires. \Les magistrats ont eu du mal à y voir clair dans cette politique publique pilotée par deux ministères, l'Éducation nationale et la Culture, et qui repose largement sur les collectivités territoriales, notamment les communes, responsables du périscolaire. Et qui ne mettent pas du tout les mêmes moyens pour les ateliers ou sorties. L'estimation est aussi floue concernant les départements : s'ils dépensent en moyenne 15 euros par collégien chaque année pour rémunérer un projet, avec par exemple la venue d'artistes, les montants vont de quelques euros à quelques dizaines d'euros. Pour dresser son bilan, la Cour des comptes a plongé son nez dans l'application Adage, un outil statistique qui permet aussi aux enseignants d'accéder aux différentes offres culturelles et artistiques. À première vue, sans parler de généralisation, on se dit que les chiffres sont quand même encourageants. Quelque 57 % des élèves ont bénéficié d'au moins une activité artistique ou culturelle au cours de l'année scolaire 2021-2022, contre 51 % en 2018-2019. Ce taux est de 80 % en zone urbaine et de 42 % en zone rurale





libe / 🏆 26. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Culture Éducation Accès À La Culture Disparités Promesse De Campagne

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Promesse non tenue : cette marque de voitures électriques déclare failliteSept ans après sa création, la startup de voitures électriques Canoo tire sa révérence.

Lire la suite »

Sarkozy et le cas des infirmières bulgares: une promesse non tenue?Nicolas Sarkozy a tenté de démontrer devant le tribunal que la visite du dictateur libyen Kadhafi à Paris en 2007 n'était pas liée à la libération des infirmières bulgares condamnées à mort en Libye. L'ancien président a insisté sur d'autres motivations pour ce voyage controversé, malgré les soupçons persistants d'un pacte de corruption impliquant le financement libyen de sa campagne.

Lire la suite »

Free Mobile : Le Chat Pro, une promesse non tenue pour l'application mobileFree Mobile a annoncé un accès gratuit à la version pro de Le Chat, le chatbot de Mistral AI, pour l'application mobile pendant un an. Cependant, les abonnés ne peuvent actuellement accéder qu'à la version gratuite. L'accès à la version pro est disponible uniquement sur le web.

Lire la suite »

Brevet Non Obligatoire pour l'Accès à la SecondeLe ministère de l'Éducation nationale a annoncé ce 17 janvier 2025 que le brevet ne sera plus obligatoire pour accéder à la classe de seconde, marquant un changement de cap par rapport à l'annonce du précédent gouvernement. Cette décision vise à faire confiance aux professeurs et aux conseils de classe dans l'évaluation des élèves et à maintenir l'expérimentation des classes prépa-seconde pour les élèves n'ayant pas obtenu le brevet.

Lire la suite »

Accès au parking vélo de la Gare de l'Est non offert aux NavigoLe nouvel équipement de stationnement à vélos de la Gare de l'Est ne sera pas accessible aux détenteurs de cartes Navigo, contrairement aux parkings gérés par Île-de-France mobilités. La loi d'orientation des mobilités a imposé aux gestionnaires des gares d'aménager des parkings vélos sécurisés, mais cette obligation n'est pas encore pleinement respectée à Paris.

Lire la suite »

Pas de train entre Rennes et Châteaubriant après 15 h : le tribunal se prononceLa Communauté de communes Châteaubriant-Derval réclamait 500 000 € de dédommagements à la région Bretagne pour sa « promesse non tenue » sur le TER Rennes-Châteaubriant.

Lire la suite »