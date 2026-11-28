Le gouvernement français prolonge l'interdiction de vente et d'usage des mortiers d'artifice de catégorie F2 et F3 jusqu'au 12 décembre pour sécuriser le mouvement lycéen.

Le gouvernement français a officiellement confirmé, ce samedi 28 novembre, la décision de prolonger l'interdiction stricte de vente et d'utilisation des mortiers d'artifice. Cette mesure administrative majeure prendra effet immédiatement et restera en vigueur jusqu'au 12 décembre inclus. Cette extension temporaire vise directement à prévenir tout risque de troubles graves à l'ordre public.

Prévention des troubles liés au mouvement lycéen

Cette reconduction du dispositif de sécurité intervient spécifiquement dans le contexte du mouvement de contestation lycéen et étudiant qui traverse actuellement le pays. Le Premier ministre a justifié cette décision par la nécessité de garantir la sécurité des établissements scolaires et des manifestants. Le gouvernement souligne que l'usage d'engins pyrotechniques et d'artifices de divertissement constitue une menace directe lors des blocages devant les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur. Les manifestations associées à ce mouvement social nécessitent une surveillance accrue des stocks d'artifices dangereux.

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Données précises et saisies des forces de l'ordre

Les chiffres fournis par l'exécutif illustrent l'ampleur du phénomène qui a conduit à cette décision urgente. Entre le 14 et le 27 novembre, les services du ministère de l'Intérieur ont effectué 24.861 contrôles sur le territoire national. Ces opérations de police et de gendarmerie ont permis de saisir 7.329 dispositifs classés dans les catégories F2 ou F3. Depuis le début du mouvement, le 17 octobre, environ 6.000 tirs ont été dénombrés à l'encontre des forces de l'ordre. Cette recrudescence d'agressions pyrotechniques a provoqué des blessures régulières parmi les élèves, les enseignants et le personnel de l'éducation, parfois même à l'intérieur des locaux scolaires.

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Détails réglementaires et catégories concernées

L'interdiction temporaire cible exclusivement les artifices des catégories F2 et F3. Ces engins sont normalement accessibles aux majeurs, dès 18 ans, mais leur vente et leur usage sont strictement réglementés. Le décret paru le 15 novembre liste précisément les produits concernés, incluant les fusées, les chandelles romaines, ainsi que les pétards à mèche et à forte détonation. Auparavant, l'achat de ces matériaux devait s'effectuer uniquement dans des commerces agréés ou sous autorisation spécifique. L'usage sur la voie publique demeurait formellement interdit, une règle qui a été renforcée par cette mesure d'urgence.

Exceptions professionnelles et dialogue avec les acteurs

Malgré la généralisation de l'interdiction, des dérogations demeurent possibles pour certains acteurs professionnels. Les professionnels disposant des agréments et habilitations requis, ainsi que les collectivités publiques, peuvent toujours accéder à ces produits dans le cadre de leurs fonctions spécifiques. Après la première vague de restrictions, le gouvernement a organisé des rencontres avec les représentants des réseaux de commercialisation des mortiers. Des spécialistes de pyrotechnie et des représentants des plateformes de e-commerce ont également été auditionnés. Ces échanges visaient à identifier et lister les mécanismes mis en place par les acteurs du marché pour se conformer à cette interdiction temporaire.