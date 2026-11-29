Des vidéos d'un jeu Star Wars annulé par EA révèlent un titre abandonné pour cause de durée de développement excessive, remplacé par un projet plus concis.

Une séquence vidéo de trois minutes extraite d'un projet Star Wars abandonné par Electronic Arts circule désormais sur internet. Ce jeu, portant le nom de code Orca, représente la dernière itération d'une saga de développements infructueux pour le géant du jeu vidéo. Le titre original avait été précédé par un autre projet avorté, jugé trop linéaire dans sa conception narrative et mécanique.

Détails techniques du projet abandonné Orca

Le jeu Orca était lui-même issu d'un autre projet annulé dont EA avait failli sortir un jeu Star Wars par le passé. La vidéo révèle des modèles de personnages en gris et blanc, engagés dans des échanges de tirs à couvert en vue à la troisième personne et dans des combats au corps à corps. Les personnages parleraient beaucoup dans ce titre, ce qui suggère une narration forte.

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Un personnage principal porte un gilet de contrebandier semblable à celui de Han Solo. Il peut rappeler Nathan Drake, et il peut jeter du sable à la figure de ses adversaires. On y voit des éléments de gameplay spécifiques qui indiquent une approche plus traditionnelle que celle des titres en monde ouvert actuels.

Stratégie d'Ea face aux délais de production

EA a failli sortir un jeu Star Wars par le passé, ce dernier refait surface dans les archives du studio. Selon les informations rapportées, EA aurait finalement décidé de renoncer à un grand jeu en monde ouvert, jugé trop long à produire. Le studio a opté pour un titre plus petit et plus rapide en termes de conception pour répondre aux impératifs de marché.

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L'objectif initial était de le sortir à la fin de 2020, au lancement de la génération suivante de consoles. Ce projet a lui aussi été annulé car il avait manqué une échéance critique. Il ne semblait plus en mesure d'être prêt pour la sortie des nouvelles consoles au moment voulu.

Héritage et nouveaux titres Star Wars

Un Star Wars en monde ouvert centré sur un personnage de hors-la-loi a finalement vu le jour, mais chez un autre éditeur. Cela confirme que le marché réclamait ce type d'expérience narrative sans contraintes internes de développement trop rigides. Le projet Orca illustre les difficultés de EA à concilier ambition technique et délais de sortie stricts.

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