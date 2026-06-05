Le gouvernement propose de prolonger la durée des interdictions administratives de stade à vingt‑quatre mois et de rendre le pointage des supporters obligatoire, déclenchant un débat entre les autorités et les associations de fans.

À travers son projet de loi Ripost, le gouvernement veut durcir les conditions de pointage pour les supporters frappés d'une interdiction administrative de stade. Le texte, issu de la direction de l'intérieur, vise à proposer des réponses immédiates aux personnes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité des concitoyens.

Il s'inscrit dans le cadre de la réforme du sport professionnel introduite en 2023 et cherche notamment à recalibrer l'outil de l'interdiction administrative de stade (IAS), une mesure de police visant à prévenir les situations de violence et de trouble lors des événements sportifs. La portée de la réforme se reflète dans l'article 4 du projet, qui indique une hausse de la durée maximale d'une IAS, passant de douze mois à vingt‑quatre.

Cette augmentation est censée permettre aux autorités de protéger le public lorsque des faits graves ont été constatés, sans attendre une décision judiciaire. La lourde implication administrative se mesure aussi à travers la règle qui rend le pointage des supporters sous IAS automatique, plutôt qu'informel, et impose l'obligation de pointer à l'intérieur de vingt‑quatre heures avant ou après chaque match. Le parlement n'a pas arrêté sans débat ce texte.

Le Sénat, après avoir adopté en période accélérée un texte similaire en mai, a proposé d'élargir la portée de ces obligations à 210 jours par an pour un supporter du PSG, un chiffre jugé ingérable par les partisans des clubs et des associations de supporters. Les amendements du Sénat ont destitué la partie qui fixait l'échelle de 210 jours et ont rétabli le plafond de douze mois.

Ils ont également limité la période nuancée de vingt‑quatre heures autour d'une manifestation sportive, afin d'éviter un besoin de surveillance permanente pour les supporters en situation de suspicion. Les associations de supporters n'ont jamais cessé d'accuser le gouvernement d'avoir dépouillé les clubs de moyens de prévention. Au cœur de ce débat se trouve le registre statistique d'impact. Certains objets du ministère, comme le cabinet de Laurent Nunez, déclarent qu'aucune mesure administrative n'a été suite à un délit après l'échéance prévue.

Le vice‑décret du 25 mars est porteur d'une formule qui à première vue semble ignore les nécessaires nuances inhérentes à la manière d'appliquer l'IAS. En l'absence de documentation chiffrée, le coût social et l'efficacité d'une durée étendue de vingt‑quatre mois restent sous débat.

Au final, ce texte, qui accéderait, s'il passe, à la loi, transformera le cadre juridique sur la sécurité des stades et la gestion des fans, mais son efficacité sera mesurée par la façon dont il s'insère dans la logique politique de prévention et de coopération concertée avec les ligues et les associations. Les débats se poursuivent dans les instances sénatoriales, tandis les clubs attendent des précautions pratiques pour déployer ces nouvelles régulations sur le terrain.

La question centrale reste de savoir si le projet suffit vraiment à garantir la sécurité sur les lieux sportives tout en respectant les libertés individuelles des supporters universitaires ou des partisans passionnés, sans qu'il soit trop lourd à mettre en œuvre pour les autorités.





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