Projet de loi sur la protection des enfants : la ministre de la Santé réfléchit à une obligation de signalement

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a déclaré qu'elle travaille avec les professionnels de santé pour déterminer si une obligation de signalement est nécessaire pour améliorer la protection des enfants en danger. Le gouvernement travaille également sur le projet de loi sur la protection des enfants, qui doit être examiné à l'Assemblée nationale en juillet. Le gouvernement a proposé d'ajouter des mesures pour renforcer les peines pour les violeurs en série sur mineurs et réduire les délais pour les enquêtes concernant les crimes sur enfants. La ministre a également exprimé son souhait de protéger les professionnels de santé qui signalent des cas d'enfants en danger et de renforcer leur formation.

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a déclaré sur France 2 qu'elle travaille avec les professionnels de santé pour déterminer si une obligation de signalement est nécessaire ou si la simplification du signalement des enfants en danger est la meilleure solution.

Elle a également mentionné que le gouvernement travaille sur le projet de loi sur la protection des enfants, qui doit être examiné à l'Assemblée nationale en juillet. Le gouvernement a proposé d'ajouter des mesures pour renforcer les peines pour les violeurs en série sur mineurs et réduire les délais pour les enquêtes concernant les crimes sur enfants.

La ministre a également exprimé son souhait de protéger les professionnels de santé qui signalent des cas d'enfants en danger et de renforcer leur formation





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