Projet de loi d'urgence agricole : division des syndicats et des partis avant le vote à l'Assemblée

Le projet de loi d'urgence agricole est examiné à l'Assemblée nationale avec des mesures sur l'eau, les pesticides, l'élevage et la souveraineté alimentaire. La FNSEA appelle à voter le texte malgré ses faiblesses, tandis que la Confédération paysanne le rejette. Le RN soutient le texte, la gauche s'y oppose fermement.

Le projet de loi d'urgence agricole arrive ce mardi à l'Assemblée nationale pour un premier vote, après deux semaines d'examen parlementaire. Ce texte, réponse du gouvernement à la colère des agriculteurs de l'hiver dernier, a suscité des réactions contrastées parmi les syndicats et les forces politiques.

Si la FNSEA, principal syndicat agricole, a appelé les députés à voter le texte malgré ses faiblesses, la Confédération paysanne, troisième syndicat, a demandé son rejet. Le Rassemblement national a annoncé un vote positif, se félicitant d'avoir fait bouger des lignes, tandis que la gauche, écologistes et Insoumis, s'opposera fermement. Le Parti socialiste, qui doit déterminer sa position mardi, a exprimé son amertume, estimant que le texte dépasse largement ses lignes rouges.

Les principales mesures du projet de loi concernent plusieurs axes. Un volet central porte sur la gestion de l'eau, avec la facilitation de la construction d'ouvrages de stockage, la suppression de l'obligation de réunions publiques pour leur autorisation environnementale et le renforcement des pouvoirs du préfet. La gauche dénonce des atteintes à la démocratie locale.

Un autre article prévoit l'allègement des compensations pour des projets sur des zones humides déjà altérées, et une refonte de la législation sur la protection des captages d'eau potable, avec la création de catégories de captages "prioritaires" et "exonérés", ce qui est critiqué. Sur les pesticides, le gouvernement voulait renforcer l'interdiction d'importation de denrées avec des résidus de pesticides interdits dans l'UE, mais un amendement LFI soutenu par le RN a élargi l'interdiction à toutes denrées produites avec des pesticides interdits en France, une disposition considérée comme contraire au droit européen.

Un autre article permet au préfet de créer des zones tampons inconstructibles en bordure de parcelles agricoles pour limiter l'exposition aux pesticides, sans que la contrainte ne repose sur les agriculteurs. Concernant l'élevage, le texte autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer un régime spécial d'autorisation environnementale pour les bâtiments, afin d'alléger les contraintres administratives. La gauche y voit une favorisation de l'élevage intensif.

Le RN s'est félicité d'un amendement pour que les dispositions ne soient pas plus restrictives que le droit européen. Un autre point porte sur la labellisation de "projets d'avenir agricole" visant à renforcer la souveraineté alimentaire, avec accompagnement financier. Sur les cantines publiques, un amendement adopté limite les achats aux produits du "territoire français", contre l'offre européenne initiale, disposition là aussi jugée contraire au droit européen.

Enfin, un article sur la protection des élevages face au loup figure parmi les points saillants. Le texte, après son adoption à l'Assemblée, devrait être transmis au Sénat, où le gouvernement espère le voir corrigé





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