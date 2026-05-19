Projet de loi d’urgence agricole : désaccords sur les pesticides, l'élevage...

Le projet de loi d'urgence agricole s'ouvre ce mardi devant l'Assemblée nationale pour des débats tendus sur les pesticides, l'élevage et la gestion de l'eau. Malgré les désaccords de la gauche et du Rassemblement national, le texte a été annoncé pour pallier la colère des agriculteurs l'hiver dernier. Le projet de loi d'urgence agricole aborde de nombreux sujets, de la souveraineté alimentaire à la question du loup, en passant par celle du revenu des agriculteurs.

Le projet de loi d’urgence agricole entame ce mardi son marathon dans l'hémicycle. Des débats tendus sur les pesticides, l'élevage et la gestion de l'eau y auront lieu.

Le texte aborde de nombreux sujets, de la souveraineté alimentaire à la question du loup, en passant par celle du revenu des agriculteurs. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a défendu une loi de réconciliation entre urgence écologique et urgence de produire. Certains sujets, comme l'acétamipride, insecticide interdit en France, sont absents du texte. La question des pesticides pourrait enflammer l'hémicycle, tandis que la FNSEA, syndicat agricole dominant, pousse pour que le sujet soit remis sur la table.

Le gouvernement veut limiter l'importation de denrées comportant des résidus de pesticides interdits dans l'Union européenne. Sur l'élevage, le texte permet au gouvernement d'empêcher l'importation de denrées comportant des résidus de pesticides illégaux dans l'Union européenne. Une disposition vue comme une initiative visant à développer l'élevage intensif





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