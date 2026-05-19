Projet de loi d'urgence agricole: débats tendus sur les questions du stockage d'eau, des pesticides et de l'élevage

Le projet de loi d'urgence agricole, examiné à partir de mardi à l'Assemblée nationale, promet de longs débats tendus autour des questions du stockage d'eau, des pesticides ou encore de l'élevage. La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a défendu une loi de réconciliation entre urgence écologique et urgence de produire, appelant les parlementaires à ne pas faire obstruction pour empêcher l'examen du texte. Certains députés ont déposé plusieurs milliers d'amendements, et des journées d'examen ont été rajoutées pour espérer en venir à bout. Les débats seront plusieurs fois interrompus par d'autres textes d'ici au vote final, prévu le 2 juin.

Le projet de loi d'urgence agricole , réponse du gouvernement à la colère du secteur l'hiver dernier, est examiné à partir de mardi à l'Assemblée nationale, promettant de longs débats tendus autour des questions du stockage d'eau , des pesticides ou encore de l'élevage.

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a défendu une loi de réconciliation entre urgence écologique et urgence de produire, appelant les parlementaires à ne pas faire obstruction pour empêcher l'examen du texte. Certains députés ont déposé plusieurs milliers d'amendements, et des journées d'examen ont été rajoutées pour espérer en venir à bout. Les débats seront plusieurs fois interrompus par d'autres textes d'ici au vote final, prévu le 2 juin.

La question des pesticides pourrait à nouveau enflammer l'hémicycle, avec l'absence du texte de l'acétamipride, insecticide interdit en France et dont la réintroduction avait été censurée par le Conseil constitutionnel l'été dernier. La FNSEA, syndicat agricole dominant, pousse pour que le sujet soit remis immédiatement sur la table et non repoussé à plus tard. La gauche dénonce une disposition visant à développer l'élevage intensif, tandis que la Coordination rurale estime que trop de projets sont immobilisés actuellement.

Les députés ont supprimé en commission deux articles controversés, qui pourront être réintroduits dans l'hémicycle. Les amendements ont été adoptés en commission pour renforcer les sanctions et obligations de la grande distribution lorsqu'elle réduit ses commandes pour faire pression dans les négociations commerciales. Les grands distributeurs ont écrit aux députés pour dire leur mécontentement, le texte étant considéré comme rigifiant par eux au profit de quelques multinationales





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