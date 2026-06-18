Un projet de 157 logements, dont 60 % à vocation sociale, à l'entrée de Cazaux est désormais reconsidéré, témoignant de défis écologiques et d'équilibres locaux.

Dans la petite commune de La Teste‑de‑Buch, la question des 157 logements prévus à Cap de Mount, juste à l'entrée de Cazaux, fait désormais l'objet d'une réévaluation importante qui touche à la fois à la planification urbaine et à la préservation de l'environnement.

Depuis plusieurs années, le terrain a été placé sur le découpage des projets immobiliers locales, mais les aléas nettoyés par des incendies d'été récents, les impacts du scolyte sur la végétation et l'apparition d'espaces humides non identifiés à l'origine ont introduit des contraintes qui n'étaient pas prévus initialement. Le bailleur social, Immobilière Atlantic Aménagement, représenté par la société 3F, avait alors proposé d'élever 157 logements dont 60 % à vocation sociale, une marche à suivre qui a traversé un cycle de consultations publiques, d'analyse de la viabilité soumise à l'approbation de la Commission municipale et d'éventuelles attendus de l'Inspection Nationale de la Protection de la Nature.

Au cours du conseil municipal du 15 juin, le maire Thierry Gouaichault a refusé de reprendre formellement le projet de construction, signalant pourtant la présence de complications éco‑liminées qui exigent l'intérêt d'une approche raisonnée. Le Conseil National de la Protection de la Nature, révisé le 27 mars, a émis un avis défavorable, motivé en partie par la présence d'espaces humides et la circulation de la faune locale, ainsi que par les retouches nécessaires que les pins existent en abondance.

La Société 3F a déclaré que ces découvertes, bien que récentes, indiquent l'existence de zones à haute sensibilité environnementale l'œuvre de la succession de la craste de Nezer, du canal des Landes et d'autres continuités ecologiques. Le propriétaire du terrain avait déjà imprégné le projet de développements, dont la vente hors-market en 2023 s'est conclue à 2 844 millions d'euros.

L'irrégularité du site a été l'un des facteurs en jeu dans les oppositions, mais le bailleur est toujours disposé à examiner la faisabilité de logements sur un périmètre réduite ou à adapter les créations existantes pour s'inscrire dans un cadre plus strict de préservation. En parallèle, la commune développe un projet de 150 logements dans le secteur de Sécary, qui, en parallèle de la région de Cazaux, est considéré comme un test d'équilibre entre la nécessité d'habitations à revenu modéré et les exigences d'un reziduel de biodiversité.

Les associations de riverains de Cap de Mount et de la communauté locale ont exprimé leurs avis lors de minutes du planning, laissant entendre que la ville souhaite atténuer l'impact d'un projet de logements porte‑domaine et les préparer à davantage d'initialisation d'études d'impact instead of the turnout of new house projects. The mayor, in conversation with Pascal Bérillon, a political opponent, has added that a regroupment of resources is envisioned for a possible camping site, reminiscent of the past,-a place included in the local urban plan.

The mayor's remarks emphasised that the current focus is how to adapt Cap de Mount, noting that the site is not optimal. 3F remain engaged, transparent on the margin de manoeuvre environnementale, to reviser a plan in case of sectors to abide by the restrictions of the CNPN, which maintened that environ the final count of logements enforced. The mayor reiterated that a phase of consulting public will remain, seeking to negotiate margins of acceptation for the local campement's role, while at the same time, working on a possible shift to military camp occupies at Cazaux, and points to the dune du Pilat for future models of campements of the form.

Au final, le projet de 157 logements à Cap de Mount est loin de se faire disparaître, mais le nombre, les configurations, et la recherche d'un nouvel equilibrium canal presentre les droits humains, l'habitat, et les protections de la nature se marient. Le maire assure la poursuite d'un dialogue, de la transparence et de la prise en compte des avis, tout en évitant de sentir l'impact négatif d'un développement trop imposé.

Il faut noter que la zone en question n'est pas idéale pour construire de nouvelles résidences et qu'une enquête approfondie sur l'habitat et la biodiverstité restait cruciales. L'avenir du projet à Cap de Mount sera défini par un consensus entre les parties concernées et le cadre permis a la fois de protection naturelle et de construction





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