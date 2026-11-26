À Grézac, l'enquête publique pour 39 600 volailles se termine le 27 novembre 2026. Entre résidents alarmés et agriculteurs de la SCEA Chevalier, les tensions sont vives.

Une forte opposition se cristallise autour du projet d'élevage industriel de volailles porté par la SCEA Chevalier dans la commune de Grézac. Cette installation, qui prévoit l'implantation de 39 600 poulets sur une surface de 1 800 mètres carrés, suscite un vif mécontentement de la part des habitants du hameau du Pontet. L' enquête publique concernant cette implantation prendra fin ce vendredi 27 novembre 2026, marquant un moment charnière pour l'avenir de ce dossier sensible dans l'agglomération royannaise.

Contexte de l'opposition et découverte tardive du projet

Le collectif de riverains, composé d'une douzaine de résidents installés au hameau du Pontet, s'est organisé pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme un élevage intensif dangereux. Ces habitants, situés à environ 400 mètres de la zone d'implantation prévue à l'angle de la route départementale 241 et de la route du Pondereau, se disent avoir été mis devant le fait accompli. Ils ont pris connaissance de l'existence du projet en découvrant un panneau informant de l'ouverture de l'enquête publique le 26 septembre 2026, pour une période courant du 29 octobre au 26 novembre 2026.

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Cette situation s'inscrit dans une tendance plus large de méfiance des agriculteurs locaux face à leurs concitoyens. Après un précédent refus concernant un projet d'unité de méthanisation à Semussac, contesté par un collectif et rejeté par les élus de la Communauté d'agglomération Royan Atlantique, c'est désormais cette initiative avicole qui fait l'objet de vives critiques. Les opposants craignent des nuisances permanentes et durables liées à la proximité immédiate de leurs habitations.

Craintes environnementales et sanitaires des riverains

Les riverains mettent en avant des risques spécifiques pour l'environnement et la santé publique. Ils redoutent notamment une dégradation de la qualité de l'air ambiant et une contamination potentielle de l'eau, en raison de la proximité du site avec le cours d'eau La Cozillonne. Une inquiétude légitime à leurs yeux, amplifiée par les retours d'expérience négatifs documentés chez les éleveurs bretons, notamment à travers l'ouvrage " Silence dans les champs " du journaliste Nicolas Legendre, primé au Prix Albert-Londres.

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Une autre source de préoccupation majeure concerne le trafic routier intense que générera cette activité. Les habitants anticipent un passage régulier et massif de camions lourds pour l'acheminement des aliments et l'exportation des poulets vers l'abattoir de Bazas en Gironde, ainsi que pour le nettoyage des locaux entre chaque cycle de production. Cette circulation accrue inquiète pour la sécurité et la tranquillité de la zone résidentielle voisine.

Défense des agriculteurs et justification économique

En réponse à ces critiques, les porteurs du projet, Mickaël Chevalier et Steven Thibeaudeau, justifient leur démarche par des contraintes économiques et familiales. Cette SCEA exploite déjà 60 hectares de vignes et 140 hectares de céréales, mais fait face aux difficultés persistantes de la filière Cognac et aux restrictions d'accès à l'eau pour les grandes cultures. L'ajout de cette activité avicole représente une diversification nécessaire, d'autant plus que le fils de la famille, Antoine Chevalier, âgé de 20 ans, souhaite s'installer et que l'exploitation actuelle ne peut pas faire vivre trois personnes.

Les agriculteurs insistent sur le respect strict des normes réglementaires en vigueur. Le projet prévoit une densité de 22 poulets par mètre carré, avec des cycles d'élevage de 33 jours suivis de deux semaines de nettoyage et de vidange sanitaire. Ils garantissent que l'exploitation sera alimentée par le réseau public d'eau, sans aucun prélèvement dans les nappes phréatiques ou les cours d'eau voisins. Le fumier produit sera évacué à chaque fin de lot et valorisé comme fertilisant organique sur leurs propres terres, conformément à un plan d'épandage validé.

Enjeux nationaux et prochaines étapes de la procédure

Cette affaire locale reflète les enjeux plus larges de la souveraineté alimentaire française. L'objectif de l'Association nationale interprofessionnelle de la volaille de chair (Anvol) est de construire 2 200 nouveaux poulaillers d'ici 2035 pour réduire la dépendance aux importations, qui couvrent aujourd'hui 52,4 % de la consommation. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé, le 12 novembre, un plan de relance agricole de 725 millions d'euros pour accompagner cette transition, dont le renouvellement des générations.

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L'enquête publique s'achevant le 27 novembre 2026 laissera place à un bilan et à l'avis de la commission d'enquête. Les décisions qui en découleront détermineront si ce projet de 39 600 volailles pourra voir le jour, contribuant ainsi à façonner l'avenir agricole et environnemental de Grézac et de son agglomération dans les années à venir.