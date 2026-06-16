Projet d'attentat visant Donald Trump déjoué par le FBI

Les autorités américaines ont déjoué un projet d'attentat visant le 80e anniversaire du président Donald Trump à la Maison Blanche. Le projet consistait à lancer des drones chargés d'explosifs pour déclencher une évacuation et permettre à des tireurs embusqués d'abattre des hauts responsables.

Les autorités judiciaires américaines ont affirmé mardi avoir déjoué un projet d'attentat visant le 80e anniversaire du président Donald Trump à la Maison Blanche dimanche, et le show d' arts martiaux mixtes (MMA) organisé pour l'occasion.

Le ministère de la Justice a annoncé dans un communiqué l'arrestation, la semaine dernière, et l'inculpation de cinq hommes âgés de 19 à 32 ans en Ohio, deux en Californie, un dans le Missouri et un au Nebraska. Ces arrestations ont empêché les suspects de mener à bien leur projet, consistant à lancer des drones chargés d'explosifs dans les environs du lieu du spectacle de MMA pour déclencher une évacuation et permettre ainsi à des tireurs embusqués d'abattre de hauts responsables assistant à l'événement, selon l'accusation.

Le directeur du FBI, Kash Patel, applaudit à la fin de l'événement d'arts martiaux mixtes UFC Freedom 250 sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 15 juin 2026 à Washington. L'annonce avait été faite initialement sur X par le directeur de la police fédérale, Kash Patel, se félicitant que les attaques qui auraient été planifiées aient été stoppées net.

Protéger le président des Etats-Unis et l'enceinte de la Maison Blanche est la priorité numéro un du Secret Service, a souligné le directeur de cette agence fédérale, Sean Curran, faisant état d'une augmentation spectaculaire des menaces contre les hautes personnalités américaines dont celle-ci est chargée de garantir la sécurité. Le FBI a été alerté le 11 juin par la police locale du comté de Knox dans l'Ohio, sur le comportement d'un suspect de 19 ans, Tycen Proper, signalé par ses parents aux autorités locales.

Ce sont les interrogatoires du jeune homme et la découverte des armes qu'il détenait et des communications entretenues depuis plusieurs mois avec des complices présumés qui ont permis aux enquêteurs de découvrir le projet, selon les autorités. En déplacement en France pour le sommet du G7, Donald Trump, qui a fait l'objet d'au moins trois tentatives d'assassinat depuis deux ans, a dit ne pas être au courant de cette menace.

Le président américain a célébré dimanche son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison Blanche en arène pour des athlètes de MMA, dans un show au fort accent politique. Plus de 4.000 invités triés sur le volet étaient installés autour de la cage, dont Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et David Ellison, patron de Paramount et allié de Donald Trump, dont la chaîne détenait les droits exclusifs de diffusion.

Quelque 100.000 spectateurs s'étaient également massés dans un parc adjacent pour suivre les combats sur écran géant et écouter les hommages au président de certains vainqueurs de combats





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