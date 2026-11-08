Projet C20+ : L'eau de mer pour sauver la mine de cuivre Collahuasi

Le mégaprojet C20+ permet à la mine de cuivre Collahuasi d'utiliser l'eau dessalée de l'océan Pacifique. Ce chantier de 3,5 milliards de dollars assure la survie de l'exploitation dans le désert d'Atacama pour 20 ans.

Le projet C20+ représente une avancée majeure pour l'industrie minière du Chili en permettant l'extraction de cuivre dans le désert d' Atacama grâce à l'eau de mer dessalée. Cette initiative industrielle d'une valeur de 3,5 milliards de dollars assure la continuité des opérations de la mine de cuivre Collahuasi, située dans une zone aride du nord du pays.

Infrastructure hydraulique dans les Andes

Cette infrastructure permet de transporter de l'eau douce depuis l'océan Pacifique jusqu'aux installations situées à plus de 4.400 mètres d'altitude. Le système repose sur 194 kilomètres de canalisations et des stations de pompage qui font grimper l'eau jusqu'à cette hauteur exceptionnelle.

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Le pipeline franchit des paysages désertiques et des terrains difficiles d'accès avec un diamètre de 1,10 mètre. Il nécessite cinq stations de pompage successives pour fournir la pression nécessaire à l'ascension de l'eau. Le système comprend également six installations de drainage et une station de transfert avec un réservoir de 49.000 mètres cubes.

Rôle de Acciona et Techint

L'unité de dessalement développée par le groupe espagnol Acciona produit 1.050 litres d'eau douce par seconde à Puerto Patache. Cette installation sur les rives du Pacifique constitue le point de départ du trajet de l'eau vers les mines.

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La construction a nécessité des opérations de terrassement et de soudage dans des conditions climatiques extrêmes pour Techint. Les températures peuvent descendre jusqu'à -10°C avec un air contenant moins d'oxygène à cette altitude.

Enjeux économiques pour le Chili

Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre indispensable aux véhicules électriques et réseaux électriques. L'exploitation du cuivre nécessite d'importantes quantités d'eau pour broyer les minerais et traiter les concentrés.

La raréfaction de l'eau dans le désert d'Atacama oblige les entreprises à rechercher d'autres solutions que les ressources souterraines. Le projet C20+ doit permettre à la mine de poursuivre son activité pendant au moins 20 années supplémentaires.

Impacts environnementaux et judiciaires

Le projet se heurte à une bataille judiciaire sur ses conséquences environnementales dans la région. Les compagnies minières chiliennes doivent concilier production industrielle et préoccupations écologiques.

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L'eau produite atteint une altitude supérieure à 4.400 mètres avec certaines installations autour de 4.600 mètres. Ce défi industriel transforme la gestion des ressources hydriques pour l'exploitation minière dans les Andes.