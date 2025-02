Projet « Aux Haies Citoyens-nes » : un succès de sensibilisation à l'importance des haies bocagères

Lancé il y a un an, le projet participatif « Aux Haies Citoyens-nes » a permis de sensibiliser 363 personnes à l'importance des haies bocagères et de planter 250 haies dans le Pays de Falaise.

Lancé il y a un an, le projet participatif « Aux Haies Citoyens-nes » a été porté par la Communauté de communes du Pays de Falaise (Calvados) et animé par le CPIE des Collines normandes (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement). Le projet se décline en deux volets : un programme de formations d’ambassadeurs de la haie, qui ont ensuite réalisé des animations et un programme de plantations d'haies avec les écoles, mené par le CPIE.

L’objectif de ce projet participatif est de sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de notre patrimoine bocager et de donner aux habitants l’envie et les moyens de préserver ce paysage. La soirée du jeudi 30 janvier 2025 a permis de rappeler les actions menées et de remercier tous les acteurs. « Ce projet participatif avait pour but de sensibiliser le plus grand nombre », explique Karl Goedttgheluck, chargé de mission au développement de la filière bocage à la CDC. Ainsi, ce sont 363 personnes qui ont été touchées. Ce sont 5 chantiers qui ont vu le jour et 250 plants de haies au coeur des communes de Bons-Tassilly, Potigny, Pont-d’Ouilly. Le dernier chantier de plantation aura lieu le 15 février matin aux Moutiers-en-Auge.Pour se faire, une douzaine d’ambassadeurs volontaires ont été formés pendant plus six mois pour ensuite être autonomes dans la réalisation d’animations et d’ateliers sur différentes thématiques. « L’enjeu a été de valoriser les haies, d’accompagner les agriculteurs à planter des haies, de travailler avec les scolaires sur ce thème et de sensibiliser le grand public ». Parallèlement, ces ambassadeurs ont animé des programmes pédagogiques de plantations avec 5 écoles du territoire. L’occasion aussi de connaître les ambassadeurs qui se sont investis dans ce projet participatif. Comme Joëlle Delacôte, habitante de Perrières et amoureuse de la nature, qui a accepté de donner ses impressions. J’ai aimé cette cohésion d’équipe, ce partage avec les autres, comme l’échange avec les élus, les employés des communes, les institutrices et les élèves qui a été super intéressant. Les élèves étaient très à l’écoute. Joëlle Delacôte, habitante de Perrières. Lors d’une intervention à Olendon, « les élèves ont découvert l’importance des haies bocagères pour l’équilibre écologique du territoire, ils ont pu observer les insectes décomposeurs, comme les cloportes, en pleine action parmi les feuilles mortes. » Pour Joëlle Delacôte, « ce travail est nécessaire, il est important de ramener de la vie dans les haies.





