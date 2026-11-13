Projection documentaire maternité Lisa Lacombe Kergrist 14 novembre 2026

Le documentaire de Lisa Lacombe sur la maternité sera projeté gratuitement à Kergrist le 14 novembre 2026. Cinq mères témoignent pour offrir un regard authentique loin des clichés.

La cinéaste Lisa Lacombe propose au public breton une exploration approfondie et nuancée du parcours maternel lors d'une projection spéciale qui se tiendra à Kergrist dans le Morbihan. Cette manifestation culturelle, programmée pour le samedi 14 novembre 2026, vise à briser les représentations conventionnelles associées à l'accueil d'un nouveau-né. L'événement se déroulera à la salle Kaméléon, offrant un espace de réflexion partagé pour les habitants de la région et les cinéphiles amateurs de documentaires sociétaux.

La parole donnée à cinq mères bretonnes

L'œuvre de Lisa Lacombe se distingue par sa volonté de donner la parole directement à cinq femmes différentes dont l'expérience de la maternité diverge du récit dominant souvent mis en avant par les médias traditionnels. Ces témoignages bruts permettent de révéler les bouleversements internes et les défis personnels qui accompagnent la transition vers la maternité. Le film invite à porter un regard nouveau et bienveillant sur une période charnière de la vie, loin des clichés et des idées reçues qui dominent encore le discours public sur la parentalité.

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Décryptage des réalités maternelles cachées

Derrière la joie souvent exaltée à l'arrivée d'un enfant, le documentaire met en lumière les zones d'ombre et les questionnements légitimes que peuvent éprouver les nouvelles mères. Lisa Lacombe utilise les entretiens avec ces cinq femmes pour explorer les complexités émotionnelles et psychologiques inhérentes à la prise de ce rôle fondamental. Cette approche journalistique sensible permet aux spectateurs de comprendre que le chemin vers la maternité n'est pas linéaire et qu'il nécessite une reconnaissance sociale de ses multiples facettes.

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Conditions de participation et ouverture au public

La séance prévue pour le samedi 14 novembre 2026 à 20 heures est entièrement gratuite et ouverte à tous les publics intéressés par la thématique de la parentalité. Cette accessibilité financière assure que le message véhiculé par le film de Lisa Lacombe touche un large auditoire sans barrière économique. Les spectateurs sont encouragés à venir nombreux à la salle Kaméléon de Kergrist pour participer à cet échange citoyen et à la découverte d'une œuvre qui questionne nos normes sociales actuelles.

Impact culturel et débat autour de la parentalité

Cette projection s'inscrit dans une dynamique plus large de valorisation des récits intimes au cinéma, permettant aux citoyens de se retrouver dans des expériences humaines universelles tout en respectant leurs singularités. La présence de Lisa Lacombe lors de cet événement offre une opportunité rare de confronter les points de vue et d'approfondir la réflexion sur le rôle de la mère dans la société contemporaine. L'événement promet d'être un moment privilégié de dialogue et d'émancipation pour toutes celles et ceux qui s'intéressent aux mutations familiales.