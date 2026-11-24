L'Insee révèle que les jeunes de moins de 20 ans constitueront la minorité régionale en 2070. La population française diminuera à 65,9 millions d'habitants en raison du vieillissement accéléré.

Une étude publiée par l' Insee ce mardi 24 novembre projette une transformation démographique majeure pour la France à l'horizon 2070. Les données révèlent que la génération des moins de vingt ans deviendra la classe d'âge la plus faible dans la plupart des régions françaises.

Cette analyse s'appuie sur les projections nationales publiées en juin dernier, qui détaillent l'évolution de la structure par âge de la population hexagonale. L'institut note que la part des jeunes diminue plus fortement que celle des actifs âgés de vingt à soixante-quatre ans dans l'ensemble du territoire.

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Une chute drastique des jeunes dans les régions

La baisse du poids démographique des enfants et adolescents sera particulièrement marquée géographiquement. L'Insee indique que la proportion de cette classe d'âge diminuera de plus d'un tiers dans cinq régions spécifiques du pays.

En Île-de-France, la réduction sera de près d'un quart. Actuellement, les jeunes représentent vingt-cinq pour cent de la population en 2023, mais ce chiffre tombera à seize pour cent dans les Hauts-de-France et à dix-neuf pour cent en Île-de-France en 2070.

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Le pourcentage des moins de vingt ans atteindra son minimum absolu à quatorze pour cent en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine et en Bourgogne-Franche-Comté. Ces chiffres illustrent une désertification relative de la jeunesse comparée aux autres tranches d'âge.

Le vieillissement structurel du territoire français

La population des soixante-cinq ans et plus s'imposera comme le groupe dominant dans de vastes zones rurales et occidentales. Dans un tiers des départements, ces seniors représenteront au moins quatre habitants sur dix, notamment dans les régions de l'ouest, du centre et du sud.

En Île-de-France, la proportion des seniors sera de deux sur dix. Cette répartition bouleversera l'ordre démographique actuel où les seniors étaient minoritaires dans des régions comme les Pays de la Loire ou l'Île-de-France en 2023.

La Guyane et Mayotte resteront les seules entités où les jeunes seront plus nombreux que les seniors. Dans le reste de l'Hexagone et les autres départements d'outre-mer, la pyramide des âges s'inversera significativement.

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Conséquences et avenir de la population hexagonale

Ce vieillissement rapide entraînera une contraction globale de la population française. L'Insee anticipe une baisse démographique à partir de 2037, marquant un tournant historique pour le pays.

La France comptera 65,9 millions d'habitants en 2070. Ce total représente 3,2 millions de personnes de moins qu'en 2026. La France comptera 21 millions d'habitants de 65 ans ou plus en 2070, confirmant le poids croissant des aînés dans la société.